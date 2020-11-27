美妝編輯乾癢肌身體乳評比推薦 年度囤貨首選明星商品就是它！

以往每到秋冬時期，天氣變冷或是洗完熱水澡，很多女孩就會開始感到又乾又癢，明明已經擦了足夠的身體乳液，沒過多久卻又渾身乾癢不舒服，輕抓就脫屑，嚴重一點不抓都還泛紅脫皮，所以「全身抗乾癢」的大作戰刻不容緩！

市面上身體乳琳瑯滿目，但不是所有的身體乳都能解決乾癢難題，從PTT廣大網友們大推的乾癢肌身體乳品項中，以四款熱門產品評比，分別是「適樂膚長效清爽保濕乳」、「艾惟諾燕麥高效舒緩保濕乳」、「曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液」、「妮維雅極潤修護乳液」，看看許多人在意的乳液延展性、香味、保濕度、舒緩乾癢等功效中，誰能方方面面打動乾癢肌小編的心，讓乾癢肌的大家好過冬！

Round 1 質地&延展力測試

使用身體乳時，延展力比臉部保養品重要很多啊～所以保養品的質地跟延展性超級重要，有好的延展力不只保養省時，吸收也快，所以來看最好的延展力是誰吧！

實測時把四款身體乳都擠出一顆黃豆大小量，單肉眼看，其實就可以看出「曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液」的質地是比較水潤的，實際上手指輕輕一堆，延展力一目瞭然！而延展力評比結果，曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液>妮維雅 極潤修護乳液>適樂膚 長效清爽保濕乳>艾惟諾 燕麥高效舒緩保濕乳。

Round 2 香味比較

適樂膚 長效清爽保濕乳跟艾惟諾 燕麥高效舒緩保濕乳基本上就是所謂的無香，妮維雅 極潤修護乳液就是調味花香，曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液就是身體SPA的那種草本精油感味道，小編還滿推的！

Round 3 保濕度評比

既然是秋冬乾癢肌身體乳推薦，保濕自然是最重要的，小編為了測試產品的保濕度跟延續性，特地在每晚睡前先測試肌膚的保濕度，然後塗了測試的乳液，五分鐘後再記錄一次，隔天起床馬上再記錄一次，看看保濕度的差異！

首先，適樂膚在使用五分鐘後，保濕度從33%提升到了41%，隔天起來略降一些，還有40%，保濕的維持度還不錯！



再來是艾惟諾 ，艾惟諾的測試結果超神奇，跟適樂膚三個數值都一模一樣，一測再測都一樣，真的太巧了！

而曼秀雷敦草本，在使用之前肌膚原本含水量一樣是33%，塗抹後過了5分鐘，提高到42%，隔天起來實測還有41%，保濕度跟延續性都很不錯！

最後是妮維雅，使用時肌膚比較乾，使用前是31%的保濕度，在使用後五分鐘，保濕指數提升到了40%，提升效果滿明顯的。但可惜隔天起來保濕度掉到了38%，感覺起來延續性沒那麼理想。

總結在保濕度跟延續性的評比項目裡，整體而言曼秀雷敦草本略勝一籌，所以很明顯就是曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液>適樂膚 長效清爽保濕乳＝艾惟諾 燕麥高效舒緩保濕乳>妮維雅 極潤修護乳液。

Round 4 主訴求＆成分點評



最後，把各產品攤開一看，可以看見四款乳液成分都有其主打優勢，像是「適樂膚 長效清爽保濕乳」是由美國皮膚科醫生共同研發，內含高效三重神經醯胺，主要訴求其保濕與修復功效。「艾惟諾 燕麥高效舒緩保濕乳」主推三重燕麥滋潤配方及含天然活萃燕麥及乳木果萃取，主要是以油脂增加保濕效果，質地上比較油一點。而「曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液」添加3種天然植物油(薰衣草油、尤加利油、杏仁油)、含有2種深層滋潤成分(維他命E、維他命原B5)、配合2種舒緩乾癢成分(薄荷醇、甘草酸鉀)，是唯一有添加舒緩乾癢成分的乳液。「妮維雅 極潤修護乳液」則是含維他命原B5及「極效潤澤精華plus」的加強保濕配方，還有一些甘油類成分，比較大眾化的身體乳配方。

整體來說，各家商品都有添加多種保濕成分，但只有曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液裡面添加了2種舒緩乾癢成分(薄荷醇、甘草酸鉀)。看來曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液既符合台灣秋冬氣候對於乾癢肌膚保養的需求，使用起來又清香舒服，真是必囤無誤！另外，如果想要同樣舒緩乾癢又保濕滿載 ，卻喜歡無香路線的網友，則可以參考「曼秀雷敦高效抗乾修復乳液」，相信這款白色原味款不會讓你失望！無論囤草本還是原味，希望今年秋冬，有乾癢問題的同學們，都可以輕鬆愉快度過這個季節！