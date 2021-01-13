時下拍照瘋修修臉　NOWnews民調：大家最在意小V臉

照片可以將人最美的一瞬間凍結，保存的不只是一個回憶，更是一段無法回溯的青春，所以人們每次拍照，都極力擺出最好的角度，最自信的自己，「喀擦」的那一刻，留下的就是一段最難忘的時光。

要在往後可以慢慢地回味自己的美照，首先就要將照片拍得美，以往講究專業構圖、燈光、高檔器材等元素來構成，但如今靠著手機，加上內建各種拍照、修圖APP，愛美的女孩們，都可以輕鬆打造屬於自己的甜美風。

現在的女孩們與其被拍，更多時候喜歡自拍，除了方便掌控自己最美的角度，隨時切換濾鏡，最重要的是可以透過修圖軟體細部修修臉，達到近零死角的完美容顏。攤開手機上各種千奇百怪的修圖APP， 從腿修到臉的應有盡有，不過網路上有許多過度修圖，導致主體以外景物變形的案例，不禁令人好奇，時下年輕人修圖最擔心踩到什麼地雷，對此NOW民調針對修圖衍伸的許多問題，來一探女性朋友的反應。

說到拍照修圖，女生相對比男生來得更講究、細膩，每個毛細孔到各處膚質都不能輕易放過，經過實測街訪「自拍會不會修圖？」，45.75%的民眾認為一定要修；42.29%不care，果然修圖就像是女生的化妝包，每張照片都需要好好妝點一番。

不過說到拍照「哪個部位最讓人困擾」，大多數的人看法就比較一致了，有32.31%的人深受大餅臉所苦；31.81%則是雙下巴，這也反映出為何幾乎每個修圖APP，都有針對臉部細修的功能囉！

而使用修圖軟體「哪個部位修圖最容易被抓包」，調查結果「臉型」占40.85%，位居第一，主要原因為「消雙下巴同時，容易讓後面的人或場景一起變形。看的出來，臉部是多數人最在意，也最難細修的痛點。

其實，能美的自然，就能拍得輕鬆，有一派的人認為自己天生麗質，不需修圖，但如果仍覺得自己不夠完美，又想要達到零修圖拍出小V臉，43.45%的人會選擇「減肥」，雕塑自己的體態；然而，第二名的選項，是35.21%的人會投入醫美(消脂針)的懷抱，也顯示出許多人對於透過醫美療程，像是消脂針等療程來消滅雙下巴、打造小Ｖ臉，也是躍躍欲試喔！

不過也要提醒大家，在進行消脂針的醫美療程前要記得挑選專業的醫療院所及醫生，才能針對大家的雙下巴對症下藥！目前市面上也有許多宣稱有消脂效果的針劑，不過還是要認明有衛福部認證的「真」雙下巴消脂針，才是真的有保障。在追求漂亮的下巴線條及臉型，無論怎麼拍都好看的同時，經過認證的安全性與效果才是第一考量。

女孩們或許會在許多事情上犯懶，偶爾地選擇性邋遢，但拍照這件事情就像是人生大事一樣，怎樣都不得馬虎，而透過APP，雖然可以畫龍點睛，增添仙氣，但若想拍得快又能自然不修圖，不妨嘗試從外在開始改變，讓自己成為天生麗質一族，擺脫修圖的麻煩，一舉收納身旁的景物與合照的對象，不再因為自己的美而歪樓。