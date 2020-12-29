不要再黑白了，遊走灰色地帶的優雅魅力才是新趨勢！精選灰色美包TOP 5

除了經典的黑與白，融合兩者的灰，在時尚圈也是萬年不敗的色彩。沒有黑白的絕對與極端，灰色的迷人之處，正在於它有各種不同的色階和色調，中庸溫潤的視覺感，讓它和所有顏色都可以完美搭配。今天就來看一下這五款人氣超高的灰色美包吧。

SAINT LAURENT Lou相機包

官方定價：€1,050

這款SAINT LAURENT的經典相機包Lou，有著經典的壓紋和流蘇吊飾，充分展現都會女子的俐落率性。而在十五色的選擇當中，就有四種不同深淺調性的灰色，由此可知灰色在法國時尚圈的地位了吧？

FENDI Peekaboo Iconic Mini

官方定價：€2,700

喜歡FENDI的女孩們，絕對知道除了Baguette包之外，最經典的就屬Peekaboo了。原尺寸的Peekaboo或許會讓你覺得過於成熟，但FENDI近年推出的Peekaboo Iconic Mini，將包款縮小後，也讓優雅輪廓也可以顯得年輕有朝氣。

Chloé Mini Marcie

官方定價：€790

隨著小包的風潮崛起，Chloé最受歡迎的包款Marcie也延伸出了迷你款。保留經典的波希米亞輪廓和荔枝皮壓紋，迷你Marcie讓你充滿機動性的同時，又能展現隨性爛漫的一面。