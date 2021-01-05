「減」去人生中不需要的　傾聽「自己」內心聲音

我們總滿腔熱血想要成為理想中的樣子，期望當一個符合社會價值觀的「成功女性」，於是付出所有心力投入職場、投入家庭，卻漸漸忽略傾聽自己內心的聲音，忘記對自己好一點。對於愛自己和認同自己的意義是什麼？職場中看過許多女性的芯漾皮膚科院長楊心怡醫師，從醫師的角度分享所見所聞，也分享了醫美如何幫助女性重拾初心，帶大家正視想要改變是為了自己，不再是為了取悅那個誰。

「女生要愛自己，一定要把自己的順位往前提。」楊心怡醫師坦言，很多女生會把全部的時間分配給家庭及工作，現今職場上能力出色的女性越來越多，不過在為了目標全力衝刺的同時，卻常常忘了保留時間給自己，有的人因此迷失自我、疲憊不堪，提醒大家一定要懂得正視、滿足自己的需求，才能夠打從心底感到快樂。除了心靈上的呵護，外在的調整也是不少人讓自己更有自信的方法，「外表不重要，重要的是內涵」這句話已經落伍，真正厲害的女性是懂的讓自己內外兼具，現代人對於外表的要求越來越高，楊心怡也強調，以往若想大幅改變容貌，「動手術」是最快速的方法，不過現在有了許多新選擇，用「非侵入式」的方式就能形成有感的美麗與自信。

楊心怡醫師表示，市面上已經有許多簡易又安全的醫美療程，冷凍減脂的治療原理就是用非侵入式的方式，打擊雙下巴脂肪，因脂肪有「不耐冷」的特性，利用低溫狀態，讓脂肪細胞結晶化，再由身體機能自然地代謝掉。她也分享了案例， 冷凍減脂針對女生容易堆積頑固脂肪的腰腹、背等部位，最多可以減少27%的脂肪厚度，不再需要真的動刀，就能達到手術級減脂的效果。

愛自己是種選擇，有人覺得在職場努力表現、獲得認同是人生目標，有人認為照顧好家庭、為家人犧牲奉獻換得幸福是自我志向；也有些女性覺得內在的充實、知識的灌溉讓他們感到快樂，同樣也會有姊妹認為外在的打理讓自己充滿自信，能在社交圈當一朵盛開玫瑰。無論如何「找到妳最舒服的樣子」絕對是愛自己的終極目標，努力去成為理想中的模樣吧！