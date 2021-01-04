就讓無塵氏的打掃神物，讓你成為質感女孩！（圖／合成自花花、小手芊大手の彤話世界、小日刀口）

做家事也能簡單又療癒！女孩嚮往的質感生活美好提案

新的一年到來，當然要把不好的放在過去，給自己嶄新的心情，除了調整好生活的節奏和心境，來個居家整理，好好地打掃與斷捨離一番，讓空間環境舒適，自然就是最療癒的事情！

對許多人來說，想到要打掃常常就會提不起勁，畢竟平常下班後就很疲憊，即使到假日也只想好好休息，加上清潔的工具和方法不對，常常事倍功半。但其實，只要找到最有效率的方式，打掃也可以是一個充滿質感的生活體驗！

家裡如果一段時間沒打掃，最惱人的莫過於難纏的灰塵，清潔的時候不只會讓人直打噴嚏，遇水還會變得極難清理。無塵氏推出的超立體雲朵花紋靜電除塵紙，透過表面立體絨毛效果，增加靜電吸附力，加強集塵效果，而特殊雲朵花紋立體凹槽，也能增加灰塵收集囤積，更大的摩擦力也可以讓擦拭效果更加顯著，無論隨手除塵，或者搭配除塵拖把都超方便！

清掉灰塵之後，再搭配無塵氏 ACS酒精抗菌拭拖兩用布，含有食用級酒精、氯己定、銀離子，能三重溫和清潔抗菌，能拖地也可以隨手擦拭家具和私人用品，輕輕鬆鬆就能將房間的灰塵細菌一網打盡！

像是部落客「小手芊大手の彤話世界」家中有兩隻貓，每天都要整理滿地的貓毛，但自從有無塵氏ACS酒精抗菌拭拖兩用布，讓她打掃起來毫不費力，甚至也可以放心讓兩個小孩幫忙呢！網紅「花花」過去拖地總會使用抹布，後來他自從使用ACS酒精抗菌拭拖兩用布，一次拖地同時達到清潔跟抗菌的效果，就再也回不去了一般拖布了！

那如果妳平常有下廚習慣，一定懂得料理過後，經年累月留下的油漬、汙垢，真的是頑強地讓妳傷透腦筋，常常要用蠻力刷，或者用清潔力更強的清潔劑，又累又傷手！而無塵氏檸檬柑橘多功能泡泡刷，就是專門要來對付這些髒污的聖品，免用清潔劑，溫和不刺激，有效分解污漬油垢，只要一片就能清理完整個廚房，再也不用為了整理廚房弄得狼狽不堪。

知名美妝YouTuber「小日刀口」就對無塵氏檸檬柑橘多功能泡泡刷超滿意，她說就像小時候最愛用的香皂紙那樣，只要沾水、不需另外使用清潔劑，它就會有泡泡出現！不只居家打掃，連出外旅遊、露營都能超方便使用！

質感的生活體驗，就是能不費太多力氣，就可以將自己與身邊環境都整理到舒適的狀態，如同梳理煩惱一般，做家事也可以有條不紊，一點一點地讓自己由內而外，成為充滿質感的女孩。

現在無塵氏還推出超好康的抽獎活動，購買無塵氏商品滿169元即可登錄參加拿好禮，價值超過十萬的Hermès愛馬仕包、Panasonic 國際牌洗衣機都等著妳帶回家，給自己打掃神物又有抽到大獎的機會，這麼讚的活動還不快跟上！

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