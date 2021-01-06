一秒增高5cm、變身超模街拍LOOK！盤點精品人氣靴款TOP 5，秋冬穿出女王氣場！

在秋冬除了穿上大衣展現氣場，一雙好看耐穿的靴子絕對是許多人的搭配首選，而今年帶點個性、兼具實用百搭的中性風正夯，許多女孩也有默契地換上猶如軍用或重機騎士所穿的中性靴，包括時尚指標許路兒、孫芸芸也都穿著軍靴款出席各大時尚場合，因此編輯今天也整理出 5雙推薦靴款，看看有沒有你喜歡的款式吧！

GUCCI軍靴

官方定價：HK$9,800

GUCCI的山型紋又來燒大家了，除了運用在包款成為經典標誌外，今年秋冬更推出這款帥氣十足的ALL BLACK軍靴！整雙靴款同樣以山型壓紋呈現，並在靴筒上低調壓上GG Logo，全黑卻很有層次感，展現十足帥氣。

LOUIS VUITTON SINCE 1854 METROPOLIS平底軍靴

官方定價：NT$56,500

LOUIS VUITTON近期連鞋款都讓女生瘋狂！特別是以 Monogram 1854 印花作為設計的這款軍靴，帥氣的外型輪廓，搭配獨樹一格的復古氛圍，隨興將鞋帶恣意纏繞，不羈自由的氣息，是個性派女孩的必備鞋款。

LOEWE 小牛皮戰鬥靴

官方定價：NT$27,000

有別於其他精品大牌強烈而獨特的風格，LOEWE則是透過清新、內斂的質感文青形象，在這幾年默默培養出一票死忠鐵粉。以這次的靴款來說，這款小牛皮靴款運用男性登山靴的形式為基礎，設計出這雙焦糖色的靴款，在鞋頭與鞋底以橡膠做包覆，除了能呈現登山鞋的外型，同時也可以保護鞋頭不會遭受磨損，時尚實搭兼具。

BOTTEGA VENETA 平底軍靴

官方定價：US$1,280

近幾年成為精品界斷貨王的 BOTTEGA VENETA，不論是包款、鞋款，都深受新一代時尚人士的青睞，而近年除了多款人氣靴款外，這雙紅底短靴更是值得一提，以極具份量感的外型做呈現，並在鞋底處以反差的紅色作為亮點，透過鞋底一抹紅，成為秋冬穿搭新指標。

BURBERRY 繫帶皮革靴

官方定價：NT$36,900

近年率性、帶點潮流摩登的BURBERRY已成為年輕人的時尚指標之一。今年這款軍靴鞋款，捨棄了經典的格紋，改以全黑的方式呈現，將格紋藏在靴筒的布標處，搭配加上厚底的設計，想增高擁有好比例的女孩，這雙絕對是增長腿部比例的拍照首選。

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