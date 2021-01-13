新年為荷包換個家，3萬元以下精品長夾5款推薦 看看哪款是你的愛！

新的一年，相信很多女孩都希望今年的財運更旺！看看手上的皮夾吧，如果它已經顯得黯淡無光，是時候該幫辛苦錢找個新家了，錢包有精神了，財運自然來。今天就一起來看最值得入手的五款長夾。

PRADA寶藍色長夾

官方定價：€590

使用PRADA最經典的Saffiano皮革，配上寶藍色更顯大器！設計上不僅俐落好看，功能還很強大。這款皮夾最多能容納十張信用卡，中間及背面有拉鍊零錢袋設計，裡面還貼心的附贈了可拆卸的卡夾，精緻貼心的設計，你不能錯過！

DIOR 蒙田Oblique緹花長夾

官方定價：€700

最近復古潮流回歸舞台，各家品牌也紛紛推出自家的復刻版，趕搭這個懷舊熱潮。特別是消失多年的經典Dior Oblique緹花布，這幾年又席捲重來啦，搭配Montaigne系列打造的Oblique緹花長夾，喜歡古著風格的你，千萬不能錯過這個歷久彌新的經典款式。

CHANEL BOY長夾

官方定價：€730

前幾年紅透時尚圈的CHANEL BOY包，如今也出了同一款的長夾！完整呈現Boy精裝書本般的輪廓和菱格壓紋，由柔軟的羊皮打造，拉鍊的設計更顯實用性。強烈的statement款長夾，讓你一掏出錢包就氣勢十足。

GUCCI CONTINENTAL OPHIDIA GG經典長夾

官方定價：€590

同樣也是好久不見的紅綠線設計，標示著品牌根源的Continental Ophidia GG系列，是GUCCI在70年代的經典設計。這次GUCCI將皮革細節呈現地古味十足，連內層設計也保有古著的簡潔無華。不用再去挖媽媽的衣櫃了，你可以擁有專屬於自己的「美好年代」。

VALENTINO ROCKSTUD粉色長夾

官方定價：€490

或許是知道大家對於ROCKSTUD系列的著迷，除了鞋子和包款之外，VALENTINO也將這個持續熱燒的鉚釘設計帶到皮夾上。沙漠玫瑰粉的溫潤配上鉚釘，完美呈現女人柔中帶剛的堅毅。

本文出自閨蜜旅代購