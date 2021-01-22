彈潤透亮肌完美提案2步驟！25歲後凍齡的秘密

▲藏不住的年齡，女人最大的公敵－細紋，若是想要視覺減齡，關鍵就在於做好肌膚修復，找回彈潤肌。（圖／姊妹淘）

25歲的妳，對自己還滿意嗎？工作、愛情、家庭是否達到理想中的藍圖，建立自信的原動力，除了人生成就，外表的自信也不可或缺。這個年齡可以說是脫離校園後的第一個里程碑，但也是許多女性面對忙碌以及壓力，所出現初老的開始，不管顏值再高，失去水嫩彈肌一秒顯老啊！所以做好日常修復很重要，將視覺年齡KEEP在最美狀態，只要兩步驟就能輕鬆找回彈嫩水亮肌。

剛踏入職場，日以繼夜忙碌的工作，壓力與熬夜會讓肌膚失去彈性而鬆弛，臉上各種小細紋也會開始漸漸現形！想要水煮蛋般滑嫩Q彈的肌膚，首先第一步就是找回肌膚彈性，因為隨著時間，肌膚的玻尿酸、彈性蛋白、膠原蛋白會慢慢流失，由內而外的造成表皮塌陷，因此保養就需克服這種內因性以及外因性的老化。在保養上，可選擇使用有效修復成分「維生素原B5」，打造健康肌膚的基礎。

由全球皮膚科醫師指定推薦NO.1品牌理膚寶水研發的「B5彈潤修復精華」，就是具備專業皮膚科學背景及擁有極高「修復力」的保養產品，可以快速為肌膚達到彈潤保濕、撫平細紋、緊緻等多重功效。結合四大修復彈潤成份科技：高濃度5%維生素原B5，不只能修復肌膚，更能協同膠原蛋白與彈性蛋白作用，讓肌膚看起來彈嫩水潤。

而高純度95%的積雪草苷則具備修復與舒緩功效，同時幫助加強肌膚緊實度；再搭配高、低分子玻尿酸，能有效彈潤、保濕，讓肌膚由裡（3倍滲透力）到外（表皮層鎖水）做好保養，是不分年齡層、各種肌膚類型都適用的成分。

然而，即便不少人家中都已經擁有一罐必備的精華液，相信不少姐妹們卻總還是覺得肌膚差了那麼一點的透亮光澤感。這時，第二步，搭配添加高濃度10%純維他命C的「C10肌光活膚精華」，就能幫助膚色看起來更透亮，散發無瑕光澤感。

像是「C10肌光活膚精華」就內含10%的高濃度維他命C，加上具有代謝角質功能的水楊酸以及具有保濕功能的玻尿酸，經過臨床實證，能有效幫助肌膚容光煥發，重現透亮光澤。此外，首創pH5.2具有高耐受性，連敏感肌使用都不擔心。因此追求肌膚無瑕透亮的妳，別忘了日常保養多加這個步驟，重現柔嫩光澤肌。

在歐洲，理膚寶水「B5彈潤修復精華」早已是醫美品牌熱銷第一的抗老精華，更有產品臨床實證、專業醫師評估，能有效修復肌膚、幫助肌膚更有彈性。而「C10肌光活膚精華」可幫助膚況升級，滿足妳對於肌膚透亮的要求，讓視覺年齡看起來，停留在最美好的時光！

但小編唯一要提醒的，就是維他命C屬於光敏感的成分，不建議直接曝曬於太陽底下，若白天使用C10肌光活膚精華，出門前一定要記得補上防曬喔！

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