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辨識原廠正貨3步驟　國內龍頭醫美教妳聰明打造完美自信

▲維格醫美集團董事長暨創辦人林銘德醫師與執行長林詠喬堅持使用原廠正貨確保醫療品質。（圖／資料照片）
文 : 姊妹淘編輯部

重視自己，不僅是吃得好，睡得好，第一印象的外在，更是要讓自己和旁人，感受到好還要再好，除了借重日常保養以外，非侵入式、修復期短的醫美療程更深受多數消費者青睞。尤其又以近期最夯的醫美新寵「鳳凰電波」討論度最高，除了有明星加持外，更有不少娛樂名人圈推薦。只不過在醫美產業的多重競爭下，已開始有不肖業者為了搶客而以低廉價格吸引顧客，甚至使用來路不明的鳳凰電波療程儀器與探頭以降低成本，反倒讓效果大打折扣。

除了可能無效更提高安全風險的疑慮，國內醫美龍頭維格醫美也提醒消費者，需特別認明經美國FDA、台灣衛福部認證的原廠儀器，在取得原廠儀器證書的認證診所與專業醫師進行療程，可以在療程施作前要求醫師出示「原廠儀器證書」，並一定要「當面拆封」完整未開封探頭的外盒，並用手機掃碼在外盒包裝上的防偽雷射標籤QR Code以供辨識，確保自身的權益。

而新一代電波拉皮新寵「鳳凰電波」，在療程時間大幅縮短25%，透過全新的智慧能量優化技術，可以提供每吋肌膚最精準有效的能量。維格醫美表示，診所擁有最多原廠培訓認證醫師，並與原廠合作取得原廠儀器設備，擁有「原廠儀器證書」可讓消費者於療程前安心辨識；此外，在療程開始前，消費者都能用手機掃碼探頭外盒防偽雷射標籤上的QR Code，線上可立即確認使用原廠正貨。維格醫美集團董事長暨創辦人林銘德醫師與執行長林詠喬都認為，使用原廠正貨確保醫療品質，在安全的環境下讓消費者變得更美。

主動請診所出示「原廠儀器證書」　並辨識原廠正貨認證3步驟：

1.當面拆封探頭外盒：原廠探頭外盒包膜完整，可要求「當面拆封」，不可重複使用。

辨識封口防偽雷射標籤：外盒包裝上下封口皆貼有Solta Medical®原廠防偽雷射標籤，標籤上下2.皆有“S”字母光學變焦影像，隨觀看角度，而有360度旋轉效果。

3.手機掃碼防偽雷射標籤QR Code：刮開紙盒下方封口標籤貼塗層、手機掃碼QR Code認證、系統驗證辨真偽。

▲維格醫美擁有最多原廠培訓認證的醫師，除了精進醫療技術和服務之外，也堅持使用原廠的醫療設備。（圖／資料照片）
▲維格醫美擁有最多原廠培訓認證的醫師，除了精進醫療技術和服務之外，也堅持使用原廠的醫療設備。（圖／資料照片）
▲維格醫美擁有最多原廠培訓認證的醫師，除了精進醫療技術和服務之外，也堅持使用原廠的醫療設備。（圖／資料照片）
▲維格醫美擁有最多原廠培訓認證的醫師，除了精進醫療技術和服務之外，也堅持使用原廠的醫療設備。（圖／資料照片）
Tags : 維格醫美電波拉皮鳳凰電波
姊妹淘編輯部

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