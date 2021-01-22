辨識原廠正貨3步驟　國內龍頭醫美教妳聰明打造完美自信

重視自己，不僅是吃得好，睡得好，第一印象的外在，更是要讓自己和旁人，感受到好還要再好，除了借重日常保養以外，非侵入式、修復期短的醫美療程更深受多數消費者青睞。尤其又以近期最夯的醫美新寵「鳳凰電波」討論度最高，除了有明星加持外，更有不少娛樂名人圈推薦。只不過在醫美產業的多重競爭下，已開始有不肖業者為了搶客而以低廉價格吸引顧客，甚至使用來路不明的鳳凰電波療程儀器與探頭以降低成本，反倒讓效果大打折扣。

除了可能無效更提高安全風險的疑慮，國內醫美龍頭維格醫美也提醒消費者，需特別認明經美國FDA、台灣衛福部認證的原廠儀器，在取得原廠儀器證書的認證診所與專業醫師進行療程，可以在療程施作前要求醫師出示「原廠儀器證書」，並一定要「當面拆封」完整未開封探頭的外盒，並用手機掃碼在外盒包裝上的防偽雷射標籤QR Code以供辨識，確保自身的權益。

而新一代電波拉皮新寵「鳳凰電波」，在療程時間大幅縮短25%，透過全新的智慧能量優化技術，可以提供每吋肌膚最精準有效的能量。維格醫美表示，診所擁有最多原廠培訓認證醫師，並與原廠合作取得原廠儀器設備，擁有「原廠儀器證書」可讓消費者於療程前安心辨識；此外，在療程開始前，消費者都能用手機掃碼探頭外盒防偽雷射標籤上的QR Code，線上可立即確認使用原廠正貨。維格醫美集團董事長暨創辦人林銘德醫師與執行長林詠喬都認為，使用原廠正貨確保醫療品質，在安全的環境下讓消費者變得更美。

主動請診所出示「原廠儀器證書」 並辨識原廠正貨認證3步驟：

1.當面拆封探頭外盒：原廠探頭外盒包膜完整，可要求「當面拆封」，不可重複使用。

辨識封口防偽雷射標籤：外盒包裝上下封口皆貼有Solta Medical®原廠防偽雷射標籤，標籤上下2.皆有“S”字母光學變焦影像，隨觀看角度，而有360度旋轉效果。

3.手機掃碼防偽雷射標籤QR Code：刮開紙盒下方封口標籤貼塗層、手機掃碼QR Code認證、系統驗證辨真偽。