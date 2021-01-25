從圍巾、絲巾到領巾，最齊全的打法、圍巾圍法一次解密！

不起眼的圍巾通常不會受到它應有的重視，作為時尚穿搭用品，各個時裝品牌都有自己獨特的圍巾設計，讓人一眼就能認出，像是Burberry的條紋、Etro的變形蟲花紋和Alexander McQueen的骷髏頭。追溯圍巾的起源，圍巾被普遍認為第一次出現是在古埃及時期，據信娜芙蒂蒂王后Queen Nefertiti的頭飾下是編織的圍巾；在古羅馬時代，工人戴亞麻圍巾吸汗。歷史上有許多國家使用不同顏色的圍巾標示軍隊裡的位階。

直到19世紀和20世紀，圍巾才成為時尚單品。維多利亞女王統治英國（1837年到1901年）期間，絲巾成為奢侈品的象徵，而在50年代和60年代，女星碧姬芭杜Brigitte Bardot，費唐娜薇Faye Dunaway，洛琳白考兒Lauren Bacall和比安卡傑格Bianca Jagger等人將絲巾作為展現偶像魅力的經典時尚配件。1956年葛麗絲凱莉Grace Kelly摔斷手臂，她沒有使用醫院的裝備，而是用愛馬仕Hermès圍巾做肩懸帶。較新的例子是，美國歌手藍尼克羅維茲Lenny Kravitz披戴大圍巾，在網路掀起熱烈討論，令人難忘。

2014年出版「50種圍巾戴法50 Ways to Wear a Scarf」的作者和插畫家Lauren Friedman建議，可以到古董店尋寶找尋有特色的圍巾。她說購買復古圍巾是找到獨特圖案和顏色的好方法。此外，在古董店裡更容易找到高品質布料的圍巾，如真絲或羊毛，而且價格實惠。除了挑選圍巾的圖案與質料，圍巾的搭配與戴法也是非常重要的，從絲巾到冬季圍巾，以下提供你8種不同的圍巾戴法。

如何戴冬季圍巾

如果你認為冬季圍巾只有一種戴法，那就錯了。當你的造型需要配件作改變時，長方形圍巾是很棒的選擇，絕對能讓造型多了一個亮點。

法國結

這是很經典的打法，具有時尚風格。

1.將長方形圍巾折成兩半，並纏繞在脖子後面。

2.取圍巾的末端並將它穿過環。

3.取下環形邊的下半部並拉過上半部分。

4.將圍巾的第二個末端穿過新的環。

懸垂

適合戴在西裝外套或襯衫上，建議選擇色彩和圖案鮮豔的圍巾，以充分展現時尚風格。

1.拉開西裝外套的衣領，在脖子後繫一條長圍巾，使兩端均勻地掛在前面。

2.將西裝外套的翻領折回到圍巾上，調整圍巾，讓它依你想要的樣子懸垂。

如何戴大圍巾

大圍巾具有時尚多功能，有多種用途。大長方形圍巾非常適合旅行，它不僅可以用作圍巾，還能當披肩、毯子或海灘用圍巾。

輕鬆自在

這種圍巾打法能呈現出簡單又悠閒的風格。看看The Row的創始人歐爾森姐妹Ashley和Mary-Kate Olsen，她們經常在冬天戴羊毛圍巾。

1.將一條大圍巾、披肩或pashmina披在脖子後面，將圍巾展開在兩邊肩膀上。

2.將圍巾的一端披到另一邊的肩膀上。

懶女孩戴法

如果你是一個圍巾初學者，這個懶女孩戴法絕對是入門的好方法。

1.只需在脖子上纏一條長長的圍巾

如何戴正方形圍巾

方形圍巾具有多功能，非常實用。近年來，可以看到正方形圍巾重返伸展台，Alessandro Michele在倫敦西敏寺教堂舉辦的2017 Gucci度假系列大秀，向愛好圍巾的伊麗莎白二世女王致敬，而Balenciaga，Acne Studios和Céline在2017年秋冬系列也都跟進，Proenza Schouler在2019春夏系列走秀，也安排模特兒戴折疊的方領巾走秀。

頭巾

50年代和60年代的時尚必備品，看看賈桂琳甘迺迪歐納西斯Jackie Kennedy Onassis不同風格的搭配，以及奧黛麗赫本Audrey Hepburn在電影《第凡內早餐Breakfast at Tiffany’s》，展現時尚感時戴上頭巾。

1.將一條小方形圍巾以對角方式折成對半，形成一個三角形。

2.將圍巾放在頭上，圍巾的長折疊邊緣圍在髮際線的前額上，圍巾的其餘部分覆蓋在頭上。

3.將折疊的角牢牢地固定在下巴下方。

領巾

領巾是另一個讓人想起50年代和60年代風華的時尚，再次由奧黛麗赫本引領風潮，在電影《羅馬假期Roman Holiday》裡，她穿著一件開領襯衫。

1.將一條小方形圍巾以對角方式折成三角形。

2.從小的點開始，以5-7公分的大小折疊翻轉領巾，並繼續翻倍，直到它變的扁平。

3.將圍巾繞在脖子上一次（或根據圍巾的大小放兩次），並在脖子上打結紮緊。

4.調整到你要的造型。

如何戴絲巾

絲巾可能讓人想起祖母時代的時尚風格，但你只要看看超模凱特摩絲Kate Moss，把絲巾戴出搖滾風格，完全不顯老。

領帶

你可以選擇更大膽的花紋，越有活力越好，但要掌握一個原則：寬度要窄。

1.在脖子後面垂掛一條長圍巾，讓一端比另一端長。

2.將長端放在短端上，將長端包在短端下方。

3.再次將長的那端向前移，在短端繞圈。

4.將長端拉到短端後面，然後穿過脖子上的環。

5.將長端塞入你打的結前面並調整長度，一直拉緊到喉嚨看起來更正式，或將領帶結放低以創造休閒感。

半弓

領帶結的一種變化打法，你可以選擇面積更寬的圍巾來打這個結。

1.在脖子後面垂下一條長方形圍巾，使兩端均勻地懸掛在前面。

2.在其中一側，在脖子和圍巾末端的中間打一個鬆的結。

3.將圍巾的另一側夾在中間，將其部分穿過結，形成一半弓形。

4.收緊原來的結並根據需要調整弓形。

※ BY TRAVIS HUNG

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