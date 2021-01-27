就用2021年度色「亮麗黃」迎新吧！5款超美熱賣夯包你一定要收藏

揮別動盪的2020年，讓我們迎向嶄新的2021年，色彩權威機構Pantone公佈了2021的年度代表色：「Illuminating 亮麗黃」和「Ultimate Gray 極致灰」，各大精品也紛紛推出以這兩色為主的包包，其中「亮麗黃」明亮的色彩不只帶來陽光活力與希望，也為2021迎來嶄新氣象和美好未來！這次就來介紹五款大家瘋搶到不行的「亮麗黃」夯包。

CHANEL 口蓋包

官方定價：NT$123,500

經典菱格紋小羊皮面搭配明亮的黃色，CHANEL一貫溫柔優雅的形象立刻變得活力青春，輔以金屬鏈帶混合黃色調彩紋絲巾，可說是2021迎新穿搭最佳選擇。

GUCCI GG Marmont香草檸檬相機包

官方定價：RMB¥11,000

GUCCI經典相機包也推出香草檸檬黃，粉嫩黃色如同可口的香草冰淇淋，圓潤造型十足討喜，背著它出門迎新，相信一整年的好運都幫你吸引到手！

LOUIS VUITTON Twist Mini Bag

官方定價：€2,470

LOUIS VUITTON經典的Twist包款也推出小包，以品牌字樣打造金屬轉釦的經典設計，將L轉至V之後才能將包包打開。顏色選用檸檬亮黃，讓整體呈現俏皮可愛的氛圍，搭配銀色鏈條背帶十足亮眼，值得一提的是，巧妙設計的「波浪」底座可擴展包包，可以讓你放下更多東西，實用又好搭配，強烈推薦大家入手！

LOEWE 黃色小牛皮大象肩背包

官方定價：NT$74,000

一看到萌萌黃色小象的討喜造型，誰能抵抗得了呢！連女明星、潮模等都愛不釋手，雖然2021的代表動物是牛，但背著迷你黃色小象包出門，也十分有朝氣活力，加上小牛皮革觸感越摸越滑順，難怪一推出便造成轟動！

CELINE LUGGAGE檸檬黃小牛皮肩揹提包

官方定價：NT$81,000

大名鼎鼎的囧臉包（微笑包），已推出多款顏色，但新推出的亮麗黃款你入手了嗎？微囧的表情配上明亮色彩，能為你帶來更多勇氣，來面對人生的各種挑戰，不妨就以這組合邁向未知的2021吧。

本文出自閨蜜旅代購