通勤奔波也別忘時尚，最吸睛的必Buy通勤包TOP 4！

上班、上學都實用！奔波也別忘時尚，最吸睛的必Buy通勤包TOP 4！

關於通勤包的介紹，我們都已經看膩了那些正經八百、千篇一律的款式，每天上班的鬱悶，總該端出一些必敗包款，來慰勞自己吧？今天介紹的這幾款，除了方便通勤的大小，不僅上班更有動力，也讓你變成目光的焦點！

LOEWE Hammock肩背包

官方定價：€2,050

對於通勤族來說，有什麼比能伸縮大小的包更完美呢？這款包的名字，直接了當就叫做「吊床」，除了會喚起你在南島度假的時光，兩側的拉鍊設計，更是造型與功能兼具。拉鍊收起時，包包呈現粽型的直筒包，當你需要容量升級時，拉開兩側拉鍊就成了寬敞的「吊床」了。

MARNI Trunk Soft肩背包

官方定價：€1,290

相信大家都對MARNI經典的Trunk包不陌生，但軟皮打造的Trunk是首度亮相，相比以往硬挺、小字典般的輪廓，軟皮的Trunk在重量上比經典的硬皮輕巧許多，因此更適合奔波於城市間的通勤族，有別於摩登感的硬皮Trunk，軟皮款則多了耐看的古著味。

COACH X JEAN-MICHEL BASQUIAT ROGUE 39 手袋

官方定價：€1,300

自從LOUIS VUITTON和村上隆的聯名後，時尚與藝術便不時擦出意想不到的火花。相信很多人對於COACH包，仍停留在老派、呆板的印象，因此這次COACH的BASQUIAT系列，絕對能跌破你的眼鏡！同樣來自美國，COACH將已故80年代當紅藝術家Jean-Michel Basquiat的插畫，栩栩如生的呈現在此系列包款上，讓你通勤路上，都能與這個傳奇藝術家致敬。

Proenza Schouler XL Ruched 托特包

官方定價：€1,265

你鍾愛極簡，想要一個托特包就能走遍天下？那你一定要看看這款Proenza Schouler的托特包。雖然Proenza Schouler是以硬派的PS 1走紅，因此品牌推出浮雲般的XL Ruched時，帶給人十足的反差萌啊！僅以提把作為骨架，撐起柔軟的包身，不僅簡單有型，更是強大好收納。

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