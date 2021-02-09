新年就是要紅！快背上「紅色包款」來招桃花和好運　精品TOP 4人氣紅包出列！

新年將至，不論你是坐等領紅包或是發紅包的，都需要添點紅色行頭來沖喜。很多人忌諱買紅色的錢包，怕會讓錢花得更快，那不如考慮入手一款紅色包包吧！怕紅色太招搖或俗艷？以下推薦名單，絕對讓你對紅色包款改觀。

CELINE 16小牛皮肩背包

官方定價：€1,700

如果覺得紅金配太鮮豔？一樣是紅色小包的選擇，CELINE這款16包就顯得典雅、甚至帶點學生風。內斂的線條平衡了正紅色衝擊感，除了拜年背上它很適合，也是一年四季都適合搭配的包款。

FENDI Peekaboo X-Tote編織手提包

官方定價：€3,000

還是不敢嘗試正紅色的你，不如試試這款酒紅色的Peekaboo托特包！酒紅的溫潤感配上活潑的編織材質，也讓這款托特包顯得時髦有活力。

DIOR馬鞍手提包

官方定價：€2,800

介於正紅和酒紅之間的櫻桃色，也是個絕佳的包款選擇。這款DIOR萬年不敗的馬鞍包，從皮革到金屬扣飾維持同一色系，將經典輪廓用當代美學重新演繹，展現出新風貌。

Chloé Drew 迷你腰包

官方定價：€350

看看今年的時尚趨勢，迷你包和腰包的熱度還在延燒中。這款Chloé迷你腰包，不僅能成為整體穿搭中的一點紅，同時具有皮帶的功能性。今年過年不妨繫上它，來為自己增添喜氣吧！

本文出自閨蜜旅代購