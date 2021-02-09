擺脫敏感肌 CeraVe全家都可用！攜手迪士尼推出限定特仕版禮盒超走心

保濕乳液夢幻禮盒組 CeraVe攜手迪士尼推特仕版禮盒組 一次全搞定

還記得迪士尼，米奇幻想曲中的音樂魔法，讓大人小孩沉浸在奇幻的視覺體驗，至今堪稱經典與不敗，不管是任何周邊，都令大人小孩愛不釋手。而受到網友極推NO.1的品牌（註1），在美國皮膚科醫師NO.1推薦（註2）的CeraVe適樂膚， 更是首度與迪士尼聯名合作，以米奇幻想曲為主題，推出令每個女孩看了都為之心動的超夢幻的限定保濕乳液禮盒組，還附贈了一只超可愛的手提袋，撫慰每位女孩不能出國到迪士尼商店血拚的慾望，同時解救妳的敏感肌。

臉部身體皮膚乾癢鬧警報？當心是「神經醯胺」不足

近來天氣變化大，一下乾冷，一下潮濕，不僅家裡得控制濕度，愛美的妳更得當心肌膚一不小心失控，泛紅、皮膚乾癢、脫屑恐找上門，讓妳一天原本美好的心情大打折扣，皮膚專科Pr. Hensby 醫師指出，肌膚會這樣多半是神經醯胺不足，皮膚發出的警訊。而掌管肌膚健康平衡的「神經醯胺Ceramides」，正是這幾年當紅的保濕成份，可幫助維持建立肌膚屏障的完整性，改善肌膚不適的狀況。

高效三重「神經醯胺」保濕修護效果更全面 全家人適用

不過每到季節交替，重視身體及臉部保養的妳，是否總是再三光顧藥妝店，不斷尋覓那款可以好好陪著自己度過尷尬時節的保養聖品，而妳或許聽過，也懂買含有「神經醯胺」的乳液，但事實上，醫師指出，神經醯胺分為很多型，皮膚中含量最多且最重要的是神經醯胺NP， 在選擇神經醯胺的保養品時，只有添加一種是不夠的，會建議選擇含較多種神經醯胺型態的乳液，保濕修護效果較為全面，而來自美國的CeraVe，不僅是美國皮膚科醫師NO.1推薦的品牌外，更是由美國皮膚科醫師所研發，全系列護膚產品皆含有高效三重神經醯胺 (EOP、NP、 AP)，曾獲2020美國Amazon肌膚保養品牌銷售額Top 3，號稱是「全家人臉部身體乾癢肌救星」。

與皮膚科醫生共同研發 2020年網路討論度NO.1 臉部&身體乳液

而說到CeraVe，就不能不提到與皮膚科醫生共同研發，專為皮膚乾癢敏感肌設計的明星商品「長效清爽保濕乳」，及「潤澤修復霜」，前者清爽保濕乳液質地清爽好吸收；後者潤澤保濕不黏膩，可在冬天加強舒緩嚴重皮膚乾癢處，更能視肌膚特性混合搭配使用，不僅能調理並滋潤身上肌膚，抵擋氣候劇烈變化的威脅，若有異位性皮膚炎和濕疹都能安心使用， 此外，CeraVe的獨家專利技術能 24 小時漸進釋放保濕成份，讓肌膚保濕長時間保濕不間斷，這麼全方位、全年齡的居家日用品，更讓網友激推，成為 2020年網路討論度NO.1 臉部&身體乳液。

全家人的乾癢肌救星試用CeraVe體驗招募中: https://bit.ly/3abXfFM

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註1：經ProVoice於2020年1月1日至12月31日調查結果；1612位美國皮膚科醫師推薦CeraVe為最佳保濕系列品牌。

註2：經ibuzz網路口碑研究中心調查2019-2020雙年涵蓋1462個美妝與母嬰網路討論區頻道中，CeraVe產品獲得台灣網友口碑聲量討論度最高的NO.1身體乳液！