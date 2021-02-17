最強時尚狗仔！細數孫芸芸、楊丞琳、曾之喬等女星最愛包款

想砸錢買個好包，卻又不知道指標嗎？那還不簡單，看看台灣當紅女星背什麼包包不就得了？今天特選五位最具時尚指標性的女星，跟著她們買包準沒錯啦！

BVLGARI腰包

官方定價：€2,100

我們從小看到大的曾之喬，近幾年擺脫出道時的甜美少女感。剛升格為人妻的她，散發著超級正能量和知性魅力，也十分認真地分享自己獨特的穿搭。以珠寶起家的BVLGARI，總是給人華麗高貴的印象，但這次和日本設計品牌AMBUSH的聯名款，瞬間將貴氣的經典蛇頭變得超有街頭感！這款限量包不僅是時髦的腰包，還附有金屬蛇鏈可以替換，功能和時尚度一樣強大！

Chloé Darryl手拿包

官方定價：€1,090

模特兒出道的林映唯，擁有許多女孩羨煞不已的天使臉蛋和爆棚仙氣，近幾年日益精進的演技也是有目共睹，理所當然地成為台灣的IT girl！仙氣滿分的Chloé，恰如其分地襯托出小美的氣場，如果你正在物色手拿包的話，Chloé絕對是優雅雋永的首選。

BURBERRY Pocket 肩背手提包

官方定價：€1,150

身為微風的當家招牌，孫芸芸在台灣的時尚影響力始終有增無減。自從Riccardo Tisci接任時尚總監之後，將原本正經八百、充滿守舊英倫風的BURBERRY改頭換面，瞬間成為時尚新寵。這款曝光度超高的Pocket包，是來自BURBERRY的歷史包款，Riccardo Tisci將這款存檔款式重新演繹，瞬間變得很當代啊！

LOUIS VUITTON New Wave肩背包

官方定價：€1,740

LOUIS VUITTON這款在背帶上扣著小圓零錢包的款式，可以說是時尚街頭化的重要里程，不僅瞬間成為熱門爆款，甚至讓其他品牌爭相模仿。楊丞琳在兩年前就背著老花款式亮相，今年LOUIS VUITTON以同樣的輪廓設計在New Wave包款上，可愛教主當然也不會錯過。

BOTTEGA VENETA Jodie Mini手提包

官方定價：€1,400

因驚人的凍齡外貌紅到國外的許路兒，擁有連年輕女孩都自嘆不如的美麗優雅，讓她成為經典時尚指標。BOTTEGA VENETA經典的編織紋，讓很多年輕女孩望之卻步，深怕背起來太「貴氣」而顯老，但如果將編織包縮小的話，瞬間就成了現在最受寵的時髦小包了。

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