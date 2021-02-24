擺脫2020別再觸霉頭！盤點開運時髦飾品

講到開運飾品，大家腦中浮現的，絕對是阿姨嬸嬸從廟裡求來的玩意兒。但你錯了，開運這件事情也可以很時髦。從風水和五行的角度來看，不同顏色的礦石的確會改變你的氣場，為配戴者帶來不同運氣，但說到紅玉髓、瑪瑙或是紅寶石的紅色系飾品，年輕女孩通常都會望之卻步，今天介紹的飾品不一樣，除了一個比一個美之外，更讓你被保庇加持的同時，也可以時髦到不行。

LANVIN / 金魚手鍊

官方定價：€190

以前家裡養金魚的人，都是相信金魚可以開運帶財，就算不是養真的魚，金魚的吊飾和圖案，也成了一個好運的符號。LANVIN將金魚放在最喜氣的紅色上，配上當紅的金色飾品，祝福你今年一切如魚得水。

PIAGET / 紅玉髓手鐲

官方定價：€2,250

說到開運配件怎麼能不提到PIAGET這款18K玫瑰金的紅玉髓手鐲，除了讓你氣血通順、招財避邪的同時，也可以貴氣逼人。不論是單戴還是搭配其他手鍊營造多層次，都時尚度滿分。

TIFFANY & CO. / 紅寶石鑽石戒指

官方定價：US$9,400

很多人選擇開運飾品的時候，都會選擇戒指，因為戴在不同手指上的意義和功效都不同，因此成了開運小物的首選。TIFFANY & CO.少見地將紅寶石配上鑽石，間隔座落在品牌標誌性的設計間，帶著這個金、紅與鑽石加持的戒指，好運不來才怪呢！

Qeelin / 瑪瑙葫蘆墜飾

官方定價：NT$157,500

以濃厚中國風設計為名的Qeelin，將濃厚的東方色彩結合西洋高級珠寶的工藝，在珠寶界打出自己獨樹一幟的風格。葫蘆之所以成為一個吉祥物，是因為取「福祿」的諧音，而Qeelin以葫蘆輪廓為設計的Wulu系列，連影后張曼玉都愛不釋手，已經有配戴項鍊習慣的你，可以參考這款瑪瑙葫蘆墜飾，以瑪瑙為底刻畫出中國剪紙工藝的圖騰，戴上這個，今年絕對是你最旺啦！

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