正式、休閒兼具　想找萬年不敗款的相機包？TOP 5街拍常客款一定有你的菜！

相機包紅了這麼久，到底怎樣才算「相機包」呢？就是長方形、沒有任何複雜開蓋設計的肩揹包款，不僅可正式可休閒，而且俐落的拉鍊設計，更讓實用度滿分。這麼經典又受歡迎的設計，要怎麼挑選才好呢？以下是我們的精選款式，陪你時髦走跳。

BURBERRY / 格紋肩背包

官方定價：€690

不論是花紋、款式或是顏色上，這幾年精品包款的趨勢，可是捲起一股復古風潮。這幾年變得潮味滿滿的BURBERRY，同時也保留品牌最標誌性的英式格紋，這款布質配上皮革邊飾的相機包，復古又不顯老。

LOUIS VUITTON / New Wave肩背包

官方定價：€1,460

今年LOUIS VUITTON新推出的New Wave系列，正如名字一般地來勢洶洶啊！顯豪華感的鋪棉壓紋配上金色Logo，包身還多做了一層夾層設計，讓你可以隨手放發票、護唇膏等小物。拉鍊上的彩色品牌字樣，更平衡掉鋪棉壓紋的貴氣感，絕對是個萬年不敗的好包款。

Salvatore Ferragamo / 肩背包

官方定價： €995

金色的品牌標誌性扣飾配上壓紋，讓金黑配的經典配色顯得更有層次。金屬鏈和皮鍊銜接的肩帶設計，同時滿足了流行元素卻又減輕了金屬的重量，簡約復古的造型，讓你今天不管什麼風格，都可以抓著這個包出門。

CHANEL / 相機包

官方定價：€3,900

說到經典的相機包，CHANEL當然不會缺席。由經典皮穿金屬鍊畫出的菱格，壓在純白的包身上顯得恰如其分，肩帶黑白的設計，讓你今天不論是穿暗色系或淺色系，都能不假思索的背這個氣場滿分的包。

SAINT LAURENT / 相機包

官方定價：€1,050

即便聖羅蘭被接班人改名了，他們也知道SAINT LAURENT的經典Logo設計絕對不能亡啊！這款極簡的相機包，在鋪棉壓紋上擺上了大大的Logo，拉鍊上的流蘇更是會隨著你的步伐搖曳，讓你成為城市間的波希米亞女郎。

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