比黑白灰更百搭！「奶蓋色」人氣包款TOP 4一次整理

雖然說時尚經典色是黑與白，不過其實有一個顏色比上面這些都更好搭，那就是溫柔充滿女人味的「奶蓋色」。「奶蓋」是類似拿鐵的顏色，比起奶油色、奶蓋色帶有淡淡褐色，不僅百搭耐看也不太會髒，私心覺得這個顏色背起來超有氣質的，快來看看人氣TOP 4有哪幾款吧。

CELINE / BELT BAG

官網定價：NT$74,000

CELINE BELT BAG 自2014年推出後，持續坐穩品牌的經典大熱款式，優雅有氣質的設計更是讓名人明星們人手一咖！兩條細長的扭結皮帶設計像鯰魚一樣， 因此被暱稱為「鯰魚包」。經典包型、搭配上奶蓋色作為基底，讓CELINE手袋除了簡約時尚外，更不容易弄髒，加上充足的容量，完全是上班族女性的心中首選。

DIOR / ST HONORÉ 托特包

官網定價：NT$135,000

爆款包製造機的DIOR在今年除了輕巧時尚的Bobby之外，更帶來全新主打包款「St Honoré 托特包」，創意總監 Maria Grazia Chiuri 將最初於巴黎聖奧諾雷路專賣店獨家販售的同名包款重新詮釋。包的輪廓線條十分方正俐落，加上硬挺的皮革以及標誌性 CD 字樣金屬裝飾，更讓整體包款一出場就氣勢十足，不論氣質穿搭、還是個性風格都能靠它駕馭。

BOTTEGA VENETA / THE CHAIN CASSETTE

官網定價：US$4,385

BOTTEGA VENETA繼雲朵包後最夯人氣包款就是Cassette了！儘管沒有搶眼的 Logo或是滿版的老花圖騰作為識別，但這咖仍然是一推出賣到一包難求，人氣竄升的速度完全是一個IT BAG的節奏無誤。而除了一般的基本款外，其中The Chain Cassette 肩背包也是今年的大熱門，設計上將 Cassette 系列的包身輪廓，加入個性感十足的金屬鍊條畫龍點睛，非常地前衛摩登。

LOUIS VUITTON / VAVIN PM

官網定價：NT$90,500

LOUIS VUITTON 的這咖VAVIN PM 肩背包和前面三款不同，是屬於相對來說較濃郁的奶蓋色，乍看造型簡單，設計細節卻不簡單，包身選用壓花 Monogram Empreinte 皮革製作而成，並以金屬鎖釦點綴其中。不僅材質柔軟且整體非常輕巧，整體空間也十分充足，搭配可調整長度的鍊帶可肩揹或斜背，低調奢華。

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