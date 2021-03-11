換上春天的氣息！春日限定「櫻花香氛」衛生棉　跟妳一起迎接粉嫩好心情～

粉嫩的櫻花，在山林中綻放，最近是櫻花季，相信不少姊妹每到此時都會規劃出國賞櫻，不過因為疫情關係，今年還是無法出國，為撫慰大家渴望出走的心情，Kotex 櫻花包衛生棉再升級，又推出新款啦～就算不能來場異國櫻花之旅，心情也要飛出去賞櫻！

不論是杯子、水壺、化妝品，各式各樣的粉嫩「櫻花商品」層出不窮，甚至連衛生棉也有了櫻花季限定的款式！Kotex就推出了香氛系列「櫻花季限定款」，除了有美美的櫻花包裝，居然還自帶櫻花香！從日常小物品開始換裝，就算無法出國賞櫻，妳也可以「與櫻同行」。

療癒的櫻花季登場，連衛生棉都參戰！Kotex以粉嫩色系為主軸，純白的櫻花襯上粉紅和粉綠的外包裝，呈現出櫻花樹綻放的夢幻感受，煥然一新的外衣充滿濃濃春意。

除了外觀上的變化，Kotex更加入了SPA等級的櫻花精油，散發清新花香、揉合甜美果香，讓妳從裡到外都感受得到滿滿櫻花，更貼心的是一共推出兩個尺寸，包括「日用款」23公分以及「夜用款」28公分，讓妳從早到晚都能被櫻花香氣圍繞，就算生理期也能療癒心靈，療癒程度堪稱今年櫻花季必收！

重視品味的妳，偶爾換個新髮色、戴上新耳環，或者訂了一個小目標，讓自己多了點不一樣，就像Kotex櫻花香氛衛生棉，不只浪漫櫻花包裝超可愛，就連內心都有櫻花香，不再因生理期報到，而心煩意亂。

這樣撫慰內心的貼心小物，目前全台各大通路都有販售，全聯、康是美、屈臣氏、家樂福、大潤發、寶雅都買得到，迎接美麗春天的第一步就趕緊入手超療癒的棉棉吧！

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