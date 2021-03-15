小白鞋清洗方式別搞錯！專家解密「5大NG洗鞋禁忌」避免越洗越黃

身為白鞋控的儂編每季都會固定購入新的小白鞋，最主要的原因就是白鞋真的很容易弄髒，如果你覺得將鞋子送洗又貴又耗時，網路瘋傳的洗鞋方法百百種，牙膏、肥皂、小蘇打甚至乳液，但有些偏方千萬別亂試，不僅可能讓白布鞋越洗越黃，再也回不到最初的潔淨亮白。身為過來人，儂編就要來告訴你，5個用了絕對慘兮兮的NG洗鞋禁忌！

越曬越黃

儂編除了怕小白鞋踩髒，也怕穿久變黃，但相信大家一定都不知道，變黃不是因為你不夠小心，那是每雙鞋很自然的氧化過程。但如果想降低鞋子氧化的機會，就要避免鞋子長時間曝曬在陽光下，因此在刷完鞋的髒污之後，千萬不要直接把鞋子拿去太陽下曬，因為殘留的清潔劑在太陽照射下，經過氧化會留下更頑固的黃漬。

不要局部清潔

在一般的情況下，小白鞋最容易弄髒是鞋頭，所以另一個很多人常犯的錯誤，就是只針對局部清潔！例如：鞋頭被踩髒就只清洗鞋頭，但其實局部清潔容易導致污漬沿著水，流到其他原本乾淨的鞋面，在鞋上留下更顯眼的水痕，這種情況在白色的鞋子更為嚴重，所以建議大家既然決定要自己洗了，就順便把整雙鞋洗一洗吧！

遠離吹風機

在時間充裕的情況下，相信大家都知道最理想的曬鞋方式，就是把鞋子放在通風處陰乾。但有時候因為趕時間，我們都曾有過忍不住想拿吹風機把它吹乾的時候！儂編要在這邊強調三次：千萬不要！千萬不要！千萬不要！用吹風機的熱風吹鞋子，不僅會讓鞋子變形，甚至會導致鞋子上的黏著劑遇熱融化，使鞋子隨時處在下一秒就會分崩離析的危機中。

選對清潔劑

工欲善其事必先利其器，在選擇清潔劑時一定要依照小白鞋材質去選擇，如果是布面就要選擇中性偏鹼性清潔劑，如果是皮革材質水洗就是禁忌，這時就建議選擇淺色的皮革油。當所有鞋款清潔完，可以再搭配保養油或是防水防汙噴劑，這樣既能省下送洗的錢，還能換來一雙全新耐髒白帥帥的小白鞋。

速戰速決別泡水

洗鞋跟洗衣服最大的不同，就是衣服一定要浸濕讓清潔劑滲入每根纖維，但因為鞋子本來就很難乾透，所以建議在清洗時一定採取速戰速決的方式，千萬不要把整雙鞋長時間浸泡在水中，這樣不僅會拉長後續鞋子乾的時間，甚至容易導致細菌孳生、發霉的問題，切記鞋子只要一發霉就完了！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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