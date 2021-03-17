萬年不敗「不漏財」！3萬元以下經典黑色長夾

最近在物色新的長夾嗎？對於很多人來說，一個黑色長夾是絕對不會錯的選擇，但要怎麼挑，才能讓萬年不敗款又顯得有趣一點呢？準備找個好皮夾過上幾年的你，今天給你看看幾款低調得很高級的黑長夾。

LOEWE / 小牛皮壓紋皮夾

官方定價：NT$25,000

LOEWE這幾年即便變得再繽紛，最經典的基本款還是要有的。讓品牌死忠粉絲愛不釋手的元素之一，絕對就是由四個L組成的經典Logo了。這款黑色皮夾遠看平淡，近看可是壓了滿滿的品牌Logo，身為LOEWE低調的忠實紛絲，你絕對不能錯過這款皮夾。

CELINE / TRIOMPHE羊皮長夾

官方定價：€680

既然都要買精品了，即便是黑色皮夾，就選個有經典Logo的吧！被前任設計總監消聲匿跡已久的TRIOMPHE Logo，這幾年又回到CELINE的設計中， 除了金色的TRIOMPHE釦飾稍顯華麗之外，這款皮夾的夾層和剪裁都走極簡大方的路線，保證你用十年都不會膩。

LOUIS VUITTON / 黑色長夾

官方定價：€490

想要低調又不想太低調嗎？LOUIS VUITTON這款皮夾，完全滿足了你這種悶騷又矛盾的族群。這款長夾將品牌的Monogram以壓紋的方式呈現，印在黑色的皮革上既低調又微妙。覺得整顆黑色太無聊？皮夾側邊默默露出內裡的粉膚色，讓整體視覺顯得玩味又活潑。

BOTTEGA VENETA / 編織長夾

官方定價：€650

全世界大概只有BOTTEGA VENETA這個品牌，不用出現任何Logo你就知道他是什麼牌子。Daniel Lee上任設計總監後，大膽地將編織紋放大，從前的貴婦包一夕間變成網紅大愛的包款。這款皮夾也是，超浮誇的編織紋，讓黑色皮夾瞬間變得不無聊了。

GUCCI / JACKIE 1961鏈帶錢包

官方定價：€830

這款黑色長夾，雖然沒有顯眼的Logo，但對明眼人來說絕對是一見鍾情的款式。使用經典賈姬包的釦環，還附上了可拆卸的金色背帶，這個結合經典、低調又最時髦的元素，不到三萬元就能擁有，不買真的對不起自己。

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