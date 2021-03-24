小包熱潮持續延燒！2021春夏小方包精選

春天來臨，在這個適合四處走跳的季節，除了一雙好走的布鞋，一個時髦輕便的小包絕對是必敗的單品。放下你笨重的黑色包包，給春神一點面子，背上屬於春天的色彩吧，還不知道要買什麼顏色款式的你，來看看我們精選的這幾款小方包吧！

FENDI / 撞色肩背包

官方定價：€1,950

不論是包包還是鞋款，這幾年只要是奶茶色的單品，都是被秒殺搶購一空。FENDI的這款小方包更是心機款，在呆萌的方型輪廓下，奶茶色還夾了湖水藍，包身兩側也是以白色皮革拼接，讓百搭的奶茶色，瞬間變得更玩味！

BOTTEGA VENETA / 編織肩背包

官方定價：€1,650

覺得編織包太貴氣、太華麗嗎？這兩年的BV可是衝著年輕人來的，被許多KOL爭先恐後地背著亮相。這款粗編織的小方包，有著最簡單的設計輪廓，非常直接俐落，配上清新的草綠色，看了就想帶它去踏青逛大街啊！

CHANEL / 銀色肩背包

官方定價：€3,350

今年春夏的趨勢，也包含了萬年不敗的金屬色。比起暖調的金色，銀色的清爽冷冽超級適合春夏，而且灰色基調的透明感，配什麼顏色都百搭。還沒有嘗試過金屬色包款的，不妨試試看從銀色小包下手！

GUCCI / 復古肩背包

官方定價：€1,490

GUCCI這兩年將許多復古元素重新搬上檯面，推出了許多超生火的可愛復古小包，這款鎖頭包印上好久不見的雙G Monogram，掀蓋的部分則搭配上黑色皮革，最後以金色的鍊帶和經典Padlock金屬釦收尾，這個小包完全讓GUCCI經典元素一次到位啊。

SAINT LAURENT / SOLFERINO掀蓋肩背包

官方定價：€1,990

以上的顏色對你來說都too much嗎？那就買個白色的包準沒錯。SOLFERINO包，絕對可以列為當今最巴黎感的包款之一。簡潔圓潤的線條配上經典的金色logo及心機的復古白，又比純白多了點耐人尋味的魅力。

本文出自閨蜜旅代購