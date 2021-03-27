新疆棉引爆「時尚獵巫」！精品、運動品牌遭清算　代言藝人急切割

歐美各國近日針對北京迫害新疆維吾爾族人權議題，對中國大陸實施制裁，引起官方與民間強烈不滿及反彈。風波擴及時裝品牌，來自瑞典的 H&M 被翻出去年 3 月曾發表不採用新疆棉花的聲明，文中質疑該棉花是僱用少數族裔，強迫勞動與歧視情況下所生產的「血棉花」，除了宣布中止與中國工廠的合作，也停止從新疆採購產品與原料。迅速遭到輿論群起撻伐、揚言抵制，更被淘寶、京東等知名電商平台下架。

雖然 H&M 緊急發表聲明，強調集團是秉持公開透明原則管理全球供應鏈，確保供應商遵守其可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》（OECD Guidelines for Responsible Business Conduct），以通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取更可持續的種植方式來種植棉花，並不代表任何政治立場。仍無法停止怒火。

國際非營利組織 BCI（Better Cotton Initiative 瑞士良好棉花發展協會），宗旨為希望透過維護環境、減少使用化學產品、照顧農民等理念，將「更好的棉花」發展成可持續的主流商品。卻因 H&M 於聲明中提及其暫停在新疆發放許可證，導致所屬會員品牌也全都成為「新疆棉風暴」制裁的對象。

過去中國網友「時尚獵巫」的對象中，難得看到運動廠牌被牽連，這次一舉將各大品牌都算在列，NIKE、adidas、PUMA、New Balance、CONVERSE 皆被清算，還包括 Tommy Hilfiger、UNIQLO、GAP、ZARA 等服飾品牌亦紛紛捲入。

新疆棉炎上更燒到與品牌關係友好的代言藝人，身為 H&M 代言人的宋茜、黃軒第一時間表態「和 H&M 已無合作」。行銷廣告向來喜歡採取「人海戰術」、展現龐大繁星陣容的 adidas 於此風波更是首當其衝，「代言超過 10 年」總是霸佔 C 位優勢的歌手陳奕迅，第一時間宣布「抵制任何汙名化中國的行為」火速切割，其他代言人包括楊冪、王嘉爾、迪麗熱巴、易烊千璽、Angelababy、陳立農、彭于晏、張鈞甯等藝人全發聲明單方面解約。王一博、譚松韻也表示終止與 NIKE 合作。

除此之外，陳偉霆宣布與 Tommy Hilfiger 終止合作，倪妮、井柏然切割 UNIQLO，歐陽娜娜「解除和 CONVERSE 一切合作」。賴冠霖還被發現即使沒有代言在身，卻火速在機場換掉愛牌 CONVERSE、NIKE 鞋款，改穿拖鞋趕飛機。

而 BURBERRY 更因代言人周冬雨直指「品牌方未明確公開表達其態度及立場」主動聲明切割，成為「未表態也遭獵」的品牌，更是此風波第一個遭殃的國際精品。包括趙麗穎、楊紫、鹿晗、唐嫣、劉濤、容祖兒、蔣欣、羅志祥等藝人，都在微博轉發中國大陸官媒《人民日報》貼文，寫下「#我支持新疆棉花」表態。

去年因《想見你》爆紅的許光漢才剛晉升 CALVIN KLEIN JEANS 代言人尚未滿一年，透過經紀公司以「我們堅決反對任何汙化中國的言論與行徑」自行切割。其中面對此議題向來不表態的蔡依林，即使遭點名選邊站也未回應；港星杜汶澤則是大動作逆風開酸「我穿NIKE我驕傲」。

早前得罪中國大陸遭獵巫的新聞時有所聞，2018 年 DOLCE & GABBANA 為了即將在上海開辦的大秀造勢，推出一系列 3 支《起筷吃飯》影片，由男性旁白指導著亞洲臉孔的女模特兒，舉筷品嚐比薩及義大利麵，女模只要將大口食物塞進嘴裡，便會獲得「Bravissimo（義大利文：太棒了）」讚賞。

影片除了遭疑「辱華」，更有種族歧視與不尊重女性的意味。有網友提出質疑卻遭設計師回懟的消息，在網路上披露後引發軒然大波，章子怡、黃曉明等眾明星率先表態拒絕出席時裝秀、伸展台模特兒也紛紛罷演，最終導致「耗資億級」的大秀取消。

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2019 年 Tiffany & Co. 曝光一張中國名模孫菲菲拍攝的珠寶代言照，因載著鑽戒的右手遮住右眼，遭疑是支持反送中運動的姿勢而引發戰火。同年 VERSACE、GIVENCHY、COACH 等品牌，則因在 T 恤上印製將港澳或台灣「視為國家」的設計而遭清算。

事實上，瑞典品牌 H&M 雖以快時尚平價形象闖出口碑，卻相當關注環保議題，開展 Conscious Exclusive 頂級女裝系列，大膽採用創新永續材質搭配唯美設計，成功拉抬質感與價位，不僅數度成為明星步上紅毯時所選穿的禮服，與不少國際精品互別苗頭，也常在凱特王妃與梅根王妃身上現蹤。

近年與多個設計師品牌合作限量聯名設計引發大勢迴響，本月才以當紅新銳設計師 Simone Rocha x H&M 系列在台創下秒售紀錄。去年則曾攜手美國傳奇牛仔服飾 Lee 打造符合永續發展概念的丹寧系列。卻因聚焦循環經濟的企業願景，觸動敏感政治神經，捲入新疆棉風暴。