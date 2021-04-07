不能出國、也需要來個週末小出走！細數網紅最愛旅行袋TOP 5

全球各地的疫情還沒穩定，防疫有成的我們，也開始往內探索國內旅遊，才驚覺原來台灣美麗有趣的地方這麼多啊～不需要拉著行李箱，一個輕便的手提旅行包，就可以滿足三天兩夜的小旅行了，既然要趴趴走，時尚度當然也不能妥協，現在來看以下時髦又功能強大的旅行包吧～

LONGCHAMP / 真皮旅行袋

官方定價：€560

頂著法國第一國民包頭銜的LONGCHAMP，除了被大家擁戴的國民款尼龍購物袋，LONGCHAMP其實還有更多精彩的材質和款式。像是這款小牛皮打造的旅行袋，除了保留了品牌最經典的輪廓，搭配極軟的小牛皮，更讓包身也可以輕鬆被摺疊收納，非常適合旅行時攜帶。

FENDI / 帆布旅行袋

官方定價：€2,200

關於旅行袋，除了真皮之外，帆布也是許多人的首選。FENDI這款充滿古樸感的帆布旅行袋，不僅比皮質更輕巧，方形包身更讓容量大升級。拉鍊中央可以穿鎖頭的設計，也貼心防止有心人順手牽羊，沒有多餘花俏的設計，只有在背帶織上經典的FF老花，是既經典又實用。

GUCCI / OPHIDIA GG旅行袋

官方定價：€1,590

隨著各家包款吹起的懷舊風潮，旅行袋當然也抵擋不了這股勢力。例如最近反璞歸真的GUCCI便推出了數款印著經典老花、別上紅綠織帶的包款，並透過旅行包的五金細節，做到滿分的仿古氣息，只要簡單搭配上簡約的穿著，就能讓整體旅遊穿搭潮到不行。

DIOR / 手提托特包

官方定價：€2,800

以上行李袋對你來說都太大嗎？那看看DIOR這款熱賣到不行的托特包吧！使用法國最具歷史代表性的織物設計TOILE DE JOUY，以藍白相間的面料，完美涵蓋的法式美學和工藝。此外，在包上搖曳的棕櫚樹，也讓度假風格滿分。

JACQUEMUS / 草編籃子

官方定價：€390

如果你決定帶著一件比基尼衝墾丁，且覺得以上的旅行包都不夠看，那請參考JACQUEMUS這款充滿南法風情的草籃。它之所以看起來比你在菜市場買的竹籃高級，是因為加了手染真皮的設計細節，也有個小袋子在外面可以讓你輕輕收納手機，還不趕快帶它衝向海邊！

本文出自閨蜜旅代購