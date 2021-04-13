選對配件一秒晉升街拍焦點！精品漁夫帽TOP 5出列　顯臉小又百搭

就像法國女人善用服裝配件來增加搭配的質感，選對一款充滿質感的配件，絕對可以讓整體穿搭大大提升！而漁夫帽無疑是一個時尚又實用的必備單品，除了顯臉小之外，戴上去還能增加層次感，也難怪各家精品紛紛推出代表品牌的經典帽款搶攻這塊市場啦！今天也幫大家挑出五款經典漁夫帽，素面款、老花款、經典款通通都有，看看哪款寫了你的名字吧！

PRADA / RE-NYLON BUCKET HAT

官網定價：NT$14,500

講到漁夫帽，這款網紅、藝人人手一頂PRADA三角Logo漁夫帽絕對要入榜。基本黑色搭配尼龍材質抗汙又耐用，加上經典三角Logo，一款簡約又百搭的漁夫帽就誕生了，不論夏天、冬季都能完美搭配穿搭，是個性低調派潮人的第一首選。

GUCCI / GG CANVAS BUCKET HAT

官方定價： US$590

跟上近年風行精品圈的老花風潮。這款GUCCI漁夫帽選用經典鑽石菱格紋，並且在藍色水洗帆布之外融入棕色皮革滾邊，以異材質拼接的設計，讓整體設計休閒不失時尚感。

DIOR / DIOR OBLIQUE 藍色絲絨寬檐漁夫帽

官方定價：NT$43,500

近年來大舉玩耍老花的DIOR除了托特包、馬鞍包，這次更重新演繹1990 年代的漁夫帽。特別要說的是，這款OBLIQUE藍色老花漁夫帽和別的漁夫帽不同，一共有素色、老花正反面兩種印花，根本是買一頂送兩頂的概念，任何日常造型都靠這頂搞定。

BURBERRY / VINTAGE 格紋科技布料棉質漁夫帽

官方定價：NT$12,200

同樣是經典老花，BURBERRY的格紋則顯得年輕、充滿街頭感，但正因為帽子已經夠花俏，建議身上的單品以簡約素雅為主，像是隨便搭配素T就很好看，難怪超模、明星也愛以它做為私服穿搭配件，相當適合想走潮流街頭風的你。

LOUIS VUITTON / ESCALE MONOGRAM 漁夫帽

官方定價：NT$25,500

2020推出的LOUIS VUITTON ESCALE系列，取材於日本傳統絞染工藝，系列中的漁夫帽更採用絞染工藝常用靛的深藍色、搭配滿滿MONOGRAM圖案，在復古與現代中取得完美的平衡，夏天不妨戴上它，去海灘大拍美照吧！

本文出自閨蜜旅代購