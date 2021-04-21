讓你比太陽耀眼！四款時髦到閃瞎眾人的墨鏡　戴上一秒變巨星

又到了春暖花開的時節，太陽露臉的時候也越來越多了。除了服裝鞋子和包款，在春夏最畫龍點睛的配件，就是一副氣場強大的墨鏡了。今天我們不介紹浮誇的款式，畢竟墨鏡這掛在臉上的東西，當然是越經典越耐看，讓我們來看以下以經典輪廓為基底的墨鏡吧！

MYKITA / ZELDA太陽眼鏡

官方定價：€359

專門做墨鏡眼鏡起家的MYKITA，有著其他精品品牌無法取代的魅力。他們家的墨鏡總是有各種微妙的角度和曲線，在配色上也看得出是經過不少思量的，不僅好看，在材質上的處理也更令人讚嘆，戴起來超級輕盈無負擔。這款有著多角鏡框的ZELDA，更完美演繹MYKITA對於工藝的追求。

LOEWE粗框太陽眼鏡

官方定價：NT$10,600

既然說墨鏡都以經典為基準，那麼這款LOEWE的白色粗框墨鏡，就不能不介紹了。這款墨鏡簡直跟KURT COBAIN戴的那副墨鏡如出一轍啊，這款已經上熱搜數十年的款式，至今仍被各家潮流品牌拿出來致敬，如果你想要感受當80年代巨星的感覺，買這支就對了。

RayBan / JACK 太陽眼鏡

官方定價：€145

RayBan最為人所知的，就屬那副墨綠色鏡片的金框飛行墨鏡了，但那款經典到滿街都是，我們換換口味吧！大家之所以喜歡RayBan，除了超高品質的鏡框之外，別忘了還有許多都會當代的款式。這款新推出的JACK，在鏡框上方有著微妙的四角型，讓你擁有經典高品質的同時，又能和別人有不一樣的品味選擇。

DIOR / 膚色飛行墨鏡

官方定價：€380

墨鏡的設計總是在經典的基底上不斷地翻玩，這款DIOR的飛行墨鏡，就是完美的例子。傳統的飛行墨鏡總是喜歡強調金屬結構的部分和陽剛感，這只飛行墨鏡用了超女性的香檳粉，並用一體成形的鏡片結構勾勒出經典的輪廓，連鏡框的分界都是用雷射切割畫出來。喜歡經典中帶有設計巧思的你，就選這只了！

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