高調派時尚迷必備，盤點5款經典品牌Logo項鍊 看看哪款寫了你的名字吧！

相信常在逛穿搭的女孩都知道，歐美部落客超愛運用項鍊穿出獨具特色的穿搭風格。如果你正在尋找一條每天都能戴的百搭項鍊，各大品牌的經典Logo款絕對是最佳投資！今天編輯就幫大家精選五條經典的品牌Logo款項鍊，不只戴在身上超吸睛、做混搭更能增添層次感，快看看有哪些吧。

GUCCI/ INTERLOCKING G NECKLACE IN SILVER

官網售價：HK$2,900

以品牌經典的雙G符號作為主要識別，搭配低調充滿個型的銀色珠鍊。整體看起來簡潔卻不簡單，不論是單獨配戴或做多層次混搭都很適合，喜歡簡約時尚風格的你必須擁有。

LOUIS VUITTON/ LV EDGE MM 項鍊

官網售價：NT$37,400

近年時尚圈Logo風潮再起，像是LOUIS VUITTON近期推出的EDGE飾品系列不只外型很搶眼、仔細一看，還會發現金屬鍊環上有經典MONOGRAM老花圖騰，盡顯高調奢華的強烈風格。

TIFFANY & CO./ SMILE 鍊墜18K 黃金小號款

官網售價：電洽

接下來這條想必韓劇迷絕對都認識，在韓劇《梨泰院》等夯劇的加持下，這款TIFFANY T SMILE微笑項鍊，已經成為品牌的爆賣系單品，以甜美的微笑曲線搭配TIFFANY T系列的俐落結構，打造出兼具活力與女人味，加上品牌創立以來以愛情為主軸的DNA，更讓這條項鍊增添些許浪漫氛圍。

DIOR / PETIT CD 頸鏈

官網售價：NT$17,000

DIOR先生曾說：「珠寶是一種迷人的配飾，可起到畫龍點睛的作用，使造型更顯別緻。」新款PETIT CD 頸鏈也貫徹了優雅百搭的品牌精神，以金色為主調、綴以「CD」標誌、以及優雅的白色樹脂珠，輕鬆展現時尚而高雅的氣質。

Vivienne Westwood / NEW PETITE ORB PENDANT

官網售價：RMB¥1,430

源於80年代、靈感來自英國皇室標誌並加入設師對過去及未來的詮釋，相信喜歡龐克文化的女孩都對Vivienne Westwood的土星環並不陌生，許多歐美網紅、藝人們更是人手一條，第一次入手不妨考慮品牌的經典款式，立體土星環項鍊不僅精緻，更散發獨有的叛逆時尚感，讓人愛不釋手。

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