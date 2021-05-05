幸福的象徵！四大名人最愛的婚戒款式

你即將被套牢嗎？或者你純粹愛幻想著自己婚戒的款式？這個人生重要時刻的象徵配件當然要好好慎選，如果你還沒有頭緒，不如參考名人的婚戒吧！

1、Cartier SOLITAIRE 1895

官方定價：電洽

代表名人：周杰倫、昆凌

從戀情曝光備受爭議，到在古堡舉行的世紀婚禮，周董和昆凌一路走來，總是眾所矚目的焦點。但說到婚戒，昆凌對婚戒的選擇卻是極簡奢華的款式，Cartier SOLITAIRE 1895系列的設計看似簡單，但其最受追捧的，就是那浮在空中的戒台設計。遠看看似簡單，但側面的夢幻鏤空設計，完美展現了Cartier的精緻工藝。

2、BOUCHERON / QUATRE

官方定價：電洽

代表名人：林依晨、林于超

零負評的國民女神林依晨，在2014年終於遇到自己的大仁哥了，一直喜愛BOUCHERON珠寶許久的她，當然成了婚戒的第一選擇。那如巧克力磚的方塊，是品牌最標示性的設計，林依晨選擇了金銀雙色的鑲鑽款式，白色巧克力磚則是高精密陶瓷，這款將異材質搭配恰到好處的婚戒，完美襯托了林依晨的知性優雅。

3、CHAUMET / ALLIANCE LES ÉTERNELLES DE CHAUMET RUBANS

官方定價：€1,140

代表名人：趙又廷、高圓圓

因《痞子英雄》一炮而紅的趙又廷，近年在對岸的發展也是有聲有色，更遇到了真愛高圓圓並訂下終生。兩人的婚戒則選了法國王室的御用品牌CHAUMET，這款戒指看似極簡低調，卻巧妙的在戒指內圈裡鑲了一顆鑽石，完美象徵了兩個人的愛情，是不需向外人宣告的閃耀華麗。

4、DE BEERS / Infinity

官方定價：£2,275

代表名人：吳奇隆、劉詩詩

情路坎坷的吳奇隆，在結束第一段婚姻後，因《步步驚心》和劉詩詩結緣，找到了自己的真愛。他們選擇的婚戒是鑽石大廠DE BEERS的Infinity鑽戒，以鑲上鑽石的水平8無限符號，來表達對彼此無窮無盡的愛。不僅簡單高雅，且意義深刻，適合喜歡纏繞設計的你。

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