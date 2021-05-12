連LISA都在背！2021必入手的4款絕美「燕麥白」包包

換季啦！隨著時間進入五月，氣溫越來越高，收起了厚重冬衣，換上輕薄的春夏衣著，手上的包包也要跟著換季才行！尤其春夏淺色系的穿搭，想要更亮眼就不能錯過的絕美燕麥白，色調不死白，比起奶茶色更帶柔美中性；比起奶油白又更帶點米色調的簡約優雅。且襯托亞洲人偏黃的膚色，也難怪從2020年一路夯到2021年，在時尚圈掀起一股風潮。以下4款美包必入手！

1、CHANEL / 經典口蓋包

官方定價：NT$220,600

經典口蓋包是不少人首次入手CHANEL的第一選擇，雙C金釦搭載皮革鍊背帶，經典且永不退流行，尺寸、大小、顏色豐富，皆任君挑選，溫柔氣質的「燕麥白」推薦必收！

2、GUCCI / GG Marmont 鍊帶迷你肩背包

官方定價：HK$7,700

「GG Marmont 」也是GUCCI經典款式，各種尺寸大小通通有，一樣擁有品牌標誌性雙G金釦搭載金鍊背帶，質感的縫線，小巧的尺寸配合燕麥白色，十分輕盈有活力，背上身讓人瞬間減齡10歲！

3、CELINE / TRIOMPHE CANVAS帆布系列小型肩背包

官方定價：NT$99,000

CELINE超夯的老花包款系列，全系列使用燕麥白搭配淺咖啡配色，印上經典Logo，不但保有品牌經典工藝，印花帆布拼接皮革的運用，讓視覺上更加輕盈優雅，整體也更年輕化。「人間芭比」LISA搶先背上身，酷帥裝扮露出小蠻腰輕鬆駕馭，簡約優雅又性感，如果已經擁有棕色經典款，那麼新色燕麥白也一定要擁有！

4、COACH / ALIE 18編織單肩手袋

官方定價：NT$19,800

全新編織系列，符合春夏穿搭的清爽，壓扣使用標誌性的馬車Logo，低調的奢華再選擇燕麥白配色，溫柔質感又清新，一推出就被搶翻！

本文出自閨蜜旅代購