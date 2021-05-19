▲超實用的後背包了，不但容量放大，肩揹更能減輕重量！（圖／各品牌官網）

盤點五大「精品後背包」！實用主義者的心頭好 讓人愛不釋手！

近來時尚圈掀起一股「小廢包」風潮，畢竟輕巧可愛人人愛，但是小巧的尺寸也註定無法容納太多東西，為了滿足出遊、開學等時刻，還是需要更大容量的包包裝載更多物品啊！這時就需要超實用的後背包了，不但容量放大，肩背更能減輕重量，也是許多實用主義者的心頭好，接下來讓小編好好為大家盤點一下5款精品界的時髦後背包吧。

1、LOUIS VUITTON / CHRISTOPHER 背包

官方定價：NT$116,000

LOUIS VUITTON創意總監Virgil Abloh在2021年春夏以童趣為視角，推出一系列包款。其中這款後背包以Monogram帆布為底，結合「ZOOOOM WITH FRIENDS」卡通好友刺繡圖騰，童趣味十足，小編背上這款包包也瞬間減齡為大學生，加上無敵大的容量，放入平板電腦也不是問題。

2、DIOR / MOTION背包

官方定價：NT$63,000

DIOR MOTION後背包，設計上採用經典的Dior Oblique主題花紋，以米白與黑色交織作為主視覺，材質方面則使用尼龍、及黑色顆粒小牛皮異材質混搭，創造時髦又吸睛的印象，忠實粉絲絕對不能錯過。此外，內部更貼心附設電腦隔層，提供更多置物選擇，相當方便！

3、GUCCI / GG印花壓紋背包

官方定價：RMB¥28,500

GUCCI此款後背包共有黑、綠、白三色，編輯私心大愛屬於春夏的「象牙白」配色，透過GG 印花壓紋，巧妙融入紋理和材質變化，也襯托出品牌一貫的高端質感，特別值得一提的是，這款包包在可調節的肩帶上貼心配有加厚襯墊，可幫助減輕重量負擔，如果你常需要背重物，十分推薦入手這款後背包。

4、PRADA / 尼龍及Saffiano皮革背包

官方定價：NT$46,500

PRADA尼龍包系列，輕巧耐磨又耐髒，看似簡約的外型，其實使用了尼龍和Saffiano皮革的異材質混搭，讓整體設計更有層次感。包包正面鑲嵌PRADA 經典三角形標誌，同時兩個有扣外袋、以及兩個內袋，讓物品更能分門別類擺放，裝再多東西也整齊不雜亂。

5、FENDI / MONSTER怪獸後背包

官方定價：NT$63,000

FENDI超經典的怪獸後背包，正面綴以BAG BUGS眼睛圖案嵌片，呈現唯妙唯肖的怪獸雙眼圖，充滿趣味搖滾風。自從問世以來一直擁有超高人氣，品牌也一直推出各式顏色造型的怪獸包，來滿足各種粉絲喜好。此款後背包則採用輕量尼龍搭配黑色皮革，正面拉鏈口袋、側面和手挽均以皮革製作，背面採用透氣高科技網眼布料，非常透氣舒適。

本文出自閨蜜旅代購