當媽也要時尚！4款巨星辣媽愛用包款，和她們一起背準沒錯

誰說女明星結婚生子後就要「收斂」？比起許多亞洲女星婚後淡出螢幕的現象，歐美的女明星才不幹這種事，許多人反而是當媽後又爆紅了一波。今天一起來細數一下，這些一手抱著嬰兒、一手背著精品包的巨星辣媽，都背什麼包呢？

LOUIS VUITTON / SAC CAPUCINES MINI手提包

官方定價：€3,400

身為當紅超模，Gigi Hadid的時尚影響力當然不用多說。年紀輕輕的她不僅名列富比士前五大最會賺錢的模特，在去年九月也和男友贊恩馬利克生了一個女兒，簡直是標準的人生勝利組啊，生完孩子的她不僅一點媽味都沒有，身材也是秒復原。Gigi提的這款CAPUCINES包，是LOUIS VUITTON 近幾年當紅新款的迷你版，被縮小的CAPUCINES少了點貴氣，多了點可愛。

BALENCIAGA / 機車包

官方定價：€1,890

身為時尚部落客的始祖，Chiara Ferragni從21歲就開始寫穿搭，到今天已經有了12年頭。這些年來她的粉絲一路看著她的成長，不僅開創了自己的品牌，也看著她結婚生子。今年三月剛生第二胎的她，也以自己的品牌推出了童裝線，讓剛出生的女兒就能穿上時髦的嬰兒裝，Chiara的穿著有著義大利人的多彩大膽，但在包包的選擇上，款式倒是比較經典，像這款萬年不敗的巴黎世家機車包，時尚部落客始祖還在背唷。

FENDI / PEEKABOO ISEEU MOYEN手提包

官方定價：€3,500

因實境節目和誇張翹臀走紅的Kim Kardashian，在出席各大慶典時，總是以性感豔麗的造型奪得鎂光燈焦點。即便花邊消息不斷，離婚的消息也是鬧得沸沸揚揚，但小編認為從她四個孩子的笑容便可以推斷，她絕對是個好媽媽啊，雖然以她的身價，常常背著柏金包亮相並不意外，但她同時也選擇了FENDI經典的PEEKABOO，典雅的包身和她性感的穿著，倒是成了一個極佳的互補。

BOTTEGA VENETA / 編織手提包

官方定價：€1,720

以維密天使出身的Rosie Huntington-Whitele，在演了《變形金剛》續集之後正式打響名號，進入好萊塢，最後還嫁給了最帥光頭傑森史塔森。以超級辣模形象出身的她，在電影中也出演性感的角色，但私底下的她並不賣弄性感，反倒喜歡以大地色系的服裝做穿搭，而她IG的質感簡直跟時尚部落客有得比。擁有自己獨特品味的她，近幾年也開始參與時裝品牌的設計。你看看這款敦厚的BOTTEGA VENETA托特包，是不是和她性感的氣質形成一種反差美呢？

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