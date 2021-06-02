兩萬有找！春夏精選5款輕奢包，小資女也能買LOUIS VUITTON

春夏想換新包，但荷包還沒準備好嗎？不要緊張，既然吃不起大魚大肉，我們也不必粗茶淡飯。今天幫大家精選的五款包包，全都兩萬有找，讓你春夏購新包也不失荷包！

1、MARC JACOBS相機包

官方定價：NT$13,300

夏天不僅要入手一雙小白鞋，更要入手一個小白包啊！這款MARC JACOBS相機包，在這兩年的曝光率之高，儼然成為女孩們心目中的IT BAG。小巧卻厚實的包身，讓你在裝滿所有必需品的同時，還能保持造型上的輕巧。更值得一提的是可以更換背帶，讓你搭配出屬於自己獨特的相機包！

2、TORY BURCH / ELLA 帆布托特包

官方定價：NT$13,900

覺得小包不夠看嗎？沒關係，這幾年大托特包又再次席捲時尚界。TORY BURCH雖然不是一線品牌，但絕美的Logo和高檔感的設計，擄獲眾多好萊塢女星的心。這款有品牌經典Logo壓印的托特包，不論是平日通勤或週末小旅行，都是非常實用的款式，完美體現都會輕熟女的氣質。

3、LOUIS VUITTON肩背手袋

官方定價：€600

是的你沒看錯，LOUIS VUITTON的包包兩萬就可以輕鬆入手。這款萬年基本款，前幾年在架上完全乏人問津，但搭上這兩年Y2K風格回籠，終於又強勢回歸了。現在這種夾在腋下的肩背包可是紅透歐美，以這樣的價格入手經典Monogram，再猶豫就搶不到了！

4、COACH / TABBY 26枕頭包

官方定價：€550

曾經被視為婆婆媽媽出國必敗的包包品牌，COACH近幾年改頭換面，不僅對時尚趨勢更加敏銳，也不斷推出許多聯名款。這款軟綿綿看似像枕頭的TABBY，正是COACH今年主打的熱賣款，調皮的輪廓和顏色，也正式為COACH的設計立下一個突破性的里程碑。以自家品牌1970年的設計為靈感，鋪棉的TABBY顯得更時尚、更當代。

5、CHARLES & KEITH / 肩背包

官方定價：€99

想買小香包，但錢包還不夠深？沒關係，就讓我們來看這款小CK的包包，讓你可以達到相去不遠的時尚高度。小CK包的魅力在於，精準掌握並內化流行元素，你會覺得他們家的包包有一線品牌的氣勢，但又有自己獨特的詮釋設計。重點是他們家的CP值之高，真的很誘人犯罪，不一次買兩個都覺得對不起自己！

本文出自閨蜜旅代購