職場必備小配件！超人氣5款讓你愛不釋手的「時尚卡夾」

說到名片夾，不要再被黑灰白等辦公室色系侷限了，你的時尚品味，絕對可以展現在這些職場必備的小配件上。如果你已經受不了那些俗到不行的金屬名片盒，是時候該換個能讓你自信遞出名片的美美卡夾啦，今天來為大家細數幾款顏色美到不行又實用的卡夾！

1 、Maison Margiela / 天藍色卡夾

官方定價：€195

來來來，我們先從最經典的款式下手。這款Maison Margiela的名片夾，可說是老歌新唱的最佳範例，老老實實的輪廓，除了兩側各可放三張卡外，中間還有個最大的隱藏卡槽可以讓你暗藏紙鈔，天空藍的牛皮材質和招牌的白色四角縫線，十分適合對質感要求高但求低調的你！

2、LOUIS VUITTON / 橘色水波紋卡夾

官方定價：€175

卡片太多好麻煩，你的錢包裡永遠只放兩張卡嗎？那你絕對要參考這一款LOUIS VUITTON的水波紋卡夾。不論你是拒絕當卡奴，還是用一張黑卡走遍天下，這款只能容納三張卡的卡夾，有著LOUIS VUITTON系列中最美的水波紋路，讓你在掏出名片或信用卡時，都有不輸人的氣勢！

3、BOTTEGA VENETA / 檸檬黃卡夾

官方定價：€290

BOTTEGA VENETA編織紋的辨識度，讓你不用賣弄任何Logo，就能輕鬆展現品味高度。這款和一般卡槽直接外露的卡夾不同，這款卡夾像是個開蓋式的小零錢包，讓你能多保留一點神秘感，鮮明的亮黃色，就像夏日的檸檬汁一樣令人感到清爽啊！

4、VALENTINO / 綠色皮革拉鍊卡夾

官方定價：€290

除了夾層數量之外，對於女孩子來說，有個可以放零錢的地方真的是何樂而不為。如果你是捨棄長夾，想要把一切化到最精簡，這種巧妙結合零錢包和卡夾的設計，真是再完美不過了。如果你在找可以放六張卡的零錢包卡夾，這款絕對符合你的要求。

5、MIU MIU / 撞色卡夾

官方定價：€250

比上一款VALENTINO更強大的來了！MIU MIU這款撞色拼接卡夾，最多可以容納八張卡。這款卡夾總共推出了六款配色設計，那撞色皮質的可愛圓弧剪裁，就像是你的卡夾帶了一個小領結一樣，是不是可愛極了呢！

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