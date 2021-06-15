沙灘上最不可或缺的配件！4款今夏必備的時尚編織包，羨煞旁人的小心機！

近期來疫情嚴峻，許多人守在家中的同時，也開始想好警戒解除後要衝哪個海邊了，是說既然現在大家都乖乖待在家，不如先想想到時候要背哪個包去大解放吧！耐髒耐磨又充滿度假感的編織包，絕對是今年夏天必備款！

1、MARNI / 編織包

官方定價：€690

除了最經典的TRUNK系列之外，MARNI的其他包款也是超級有看頭！今年MARNI出了不少度假野餐風的包款，除了色彩繽紛的提籃，這款擁有精緻皮革滾邊的編織包，簡直將度假氛圍帶到另一個層次，比如說這個繩索隨性串製的提把，是不是就很像固定船隻的韁繩呢？而在編織面料上，連品牌Logo都以手作刺繡感呈現，玩心滿分！

2、MIU MIU / 編織托特包

官方定價：€780

這幾年奢侈品牌開始講究「永續」材質的使用，而MIU MIU這一季特別推出一系列用天然材質製作的包款，這款文青感的編織包，是以椰子樹葉和亞麻編織而成，而MIU MIU的Logo也正好巧妙地放在編織面料後，呈現若隱若現的低調奢華，特別值得一提的是，包款裡面還附了一個可拆卸的內袋，時尚之外實用度也是滿分呢！

3、LOEWE / 草編編織包

官方定價：NT$22,000

扇貝型的草編包算是最經典的包型之一，而這樣經典的輪廓到了LOEWE手裡，當然會有更細微精緻的詮釋。白色車線的細皮革背帶，在保留編織包原始感的同時，又增添一股秀氣的精緻感，而皮革打造的經典Logo吊飾，也是讓你在海邊能夠一秒羨煞旁人的心機小細節。

4、PRADA / 鏤空編織包

官方定價：€950

若你正在尋找高級感的鏤空編織包，只能說你的運氣非常好，剛好看到這篇熱騰騰的介紹文，別以為PRADA只有推出皮革和尼龍材質的包款，這款包可是瞬間將PRADA的高冷詮釋的休閒又可愛啊！剛剛好的大小非常適合塞泳衣、毛巾和啤酒，是一秒就可以衝海邊的完美包款，就算平時當購物袋也是一點也不突兀啊！

本文出自閨蜜旅代購