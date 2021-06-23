夏日人氣款超欠買！2021五雙「精品百搭小白鞋」　褲裝、洋裝輕鬆駕馭

炎炎夏日，街頭上出鏡率最高的就是清爽舒適的小白鞋，無論褲裝、洋裝通通可以輕鬆駕馭，穿上小白鞋就是合宜又百搭，可說是潮流男女們都有的經典日常單品。今年夏季各大品牌也持續推出新款小白鞋，鞋櫃裡一定要有個一雙，以下讓小編精選五雙爆棚人氣小白鞋，一起來燃燒你的心和荷包啦！

LOUIS VUITTON / TIME OUT運動鞋

官方定價：NT$33,100

2021夏季最新TIME OUT小白鞋！滿版MONOGRAM浮雕花紋，選用粉紅和金色的漸層粉嫩色系，洋溢著滿滿的少女心，搭配鋸齒厚底鞋底，繽紛活力十足，一推出就討論度爆表，讓網友瘋搶到不行，擁有少女心的女孩一定要入手一雙才行！

COMMON PROJECTS / ORIGINAL ACHILLES LOW

官方定價：US$359

素有「小白鞋之王」稱號的COMMON PROJECTS，據悉品牌創辦人當年就因喜歡穿著合身服裝，卻總為找不到能搭配的鞋而苦惱，因而推出同時具備正式與休閒功能的鞋款－經典小白鞋。小編推薦入門必收經典款ORIGINAL ACHILLES LOW，雖然鞋身無Logo，但印於鞋後側的燙金號碼－包含鞋款編號、歐碼及色號，極簡設計低調中又帶有高質感，且可正式可休閒，男女都適合，跟所有類型的服裝搭配都毫無違和感。

DIOR / DIOR-ID運動鞋

官方定價：NT$36,000

這雙夏季新款DIOR-ID運動鞋，材質選用白色舒適小牛皮，設計也十分有巧思，鞋帶隱藏於紋理及同色系橡膠鑲片之下，而黏貼鞋舌飾有「DIOR-ID」標誌，除了搶眼的金色，還有多種顏色搭配，現代摩登的外型十分吸引眼球，時尚又有型，包色都不為過，絕對要收藏啊！

GUCCI / 唐老鴨系列白色球鞋

官方定價：HK$6,700

GUCCI經典小白鞋GUCCI ACE刺繡運動鞋，想必許多潮男潮女都有一雙，而今夏推出了超可愛的唐老鴨聯名系列，純白的皮革鞋面上，綴有GUCCI經典的綠紅配色織帶，而以往的金黃色小蜜蜂刺繡貼飾，則換成家喻戶曉的唐老鴨，為標誌性剪裁與設計增添生動妙趣，就穿著唐老鴨走上街頭，為夏天增添活力色彩吧！

LOEWE / 小羊皮拼小牛皮FLOW運動鞋

官方定價：NT$24,000

LOEWE本季推出的小白鞋，具有小羊皮拼接小牛皮的柔軟材質，側面有同色L押花標誌，使用蜂蜜橡膠波浪鞋底，後跟印上金色 LOEWE 的Logo標誌，時髦又率性，且男、女鞋都有，當做情侶鞋穿搭也是不錯的選擇。

本文出自閨蜜旅代購