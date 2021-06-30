比耳環更時尚！精選4款高回頭率「耳骨夾」　沒有耳洞也能戴出氣場

常常覺得女星們戴的耳環好美，但自己卻沒有耳洞嗎？沒關係，今天這篇就是要教大家就算沒耳洞，也能透過配件穿戴出時尚氣場的方法，答案就是近日時尚圈超流行的耳骨夾啦！戴上去除了充滿個性，重點是不只耳骨，從耳廓到耳垂都能夾，比起一般耳環看起來更有氣場，而這股風潮當然也吹進了精品圈，快來看看回頭率超高的TOP 4款式有哪些吧！

BOUCHERON / QUATRE RADIANT系列耳夾

官網定價：€2,840

一直不斷強調配戴珠寶的自由度與靈活度的BOUCHERON，除了經典的QUATRE系列戒指，耳夾也是相當適合入手的單品之一。設計上以BOUCHERON總店建築元素為靈感，藉著別緻金工重現鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋的時髦設計，不管單獨配戴、或者混搭都非常適合。

CHANEL / COCO CRUSH耳環

官網定價：NT$210,000

從時裝到珠寶都創意不斷的CHANEL，可以說是擁有最多變耳環款式的品牌了，但講到耳骨夾就必須提到獨樹一格的COCO CRUSH系列，創作靈感源自始於1955年的品牌經典菱格紋圖騰，特別是像這款疊搭造型的耳環扣，不論戴在耳骨、或者照正常耳環位置配戴都很適合，是個性派女生的首選款式。

DE BEERS / DEWDROP 白金鑽石耳骨夾

官網定價：NT$50,000

而跟上這波耳骨夾風潮，來自英國的鑽石大牌DE BEERS也在去年推出了DEWDROP耳骨夾款式。靈感源自拂曉時分寓意希望和憧憬的晶瑩露珠，再搭配18K白金鑽石，也讓整個耳夾天生自帶耀眼光芒，加上簡約百搭的設計能駕馭不同風格穿搭，戴出門絕對是眾所矚目的焦點。

MIKIMOTO / 夾式耳環

官網定價：¥25,300

六月初MIKIMOTO日本官方無預警釋出一系列珍珠系列的耳骨夾，超生火的照片，一發文就讓珍珠控們為之瘋狂！以不同材質搭配珍珠、鑽石打造的耳夾、耳扣，整體看上去優雅但不失設計感，如果喜歡偏女人味的穿搭，這款可就寫著你的名字了，單獨搭配就非常有氣質。

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