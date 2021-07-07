百看不厭！五萬元以下的精品珠寶入門款　巧妙融入每日穿搭

喜愛珠寶的你，覺得那些高端品牌很遙遠嗎？鑲鑽石的款式我們就不看了，只要挑對入門款，這些夢寐以求的品牌，就不是這麼遙不可及的，還可以將高端珠寶變成每天配戴的百搭飾品，實在是一舉兩得啊！今天就來看看這些五萬元有找的入門款吧！

1、Cartier / TRINITY 三環戒

官方定價：€940

Cartier的TRINITY三環戒已經是經典中的經典，由18K的白金、黃金和玫瑰金打造，將三色K金放在一起的絕妙設計，Cartier絕對是鼻祖。這款大家熟知的經典，其實價錢並不難入手，而款式的簡單素雅，都能巧妙融入你每天的穿搭。

2、Van Cleef & Arpels / ALHAMBRA手鍊

官方定價：€1,280

那株由珠母貝製成的四葉草，隨著光影折射出微妙的色彩與光澤，讓Van Cleef & Arpels阿罕布拉系列的飾品，成了許多女人心中的夢幻逸品。極致精細的金色細鏈子，配上珠寶精工的扣環，不用多餘的複雜設計就顯得很高級。

3、BOUCHERON / ALLIANCE MINI CLOU DE PARIS

官方定價：NT$34,500

BOUCHERON人氣最高的設計，莫過於QUATRE系列層層堆疊的戒指了，四層不同的材質搭配，像極了可口的法式甜點。但想要嘗嘗這四種層次的甜頭，可是要價不斐，不如先從一層的開始淺嚐。這個像巧克力磚的設計，靈感來自巴黎著名的凡登廣場，簡化廣場特別設計的地磚，用象徵符號向這時尚之都致敬。

4、BVLGARI / B. ZERO 1項鍊

官方定價：€600

除了妖豔魅惑的SERPENTI蛇頭系列，討論度最高的絕對就是B. ZERO 1系列了。承襲驕傲的義大利血脈，環形的設計以羅馬競技場為靈感，代表了義大利悠久的文化與歷史。B. ZERO 1的項鍊通常都在1,900歐元上下，這款因為是救助兒童慈善款，只需要600歐元就能入手，讓你輕鬆購入經典款的同時，又能幫助弱勢兒童做善事，實在是一舉兩得。

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