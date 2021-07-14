不只休閒！春夏漫步必備　盤點五雙高級感爆棚的百搭「時尚小白鞋」

說到必備的小白鞋，大家通常會想到繫帶的休閒鞋，我們今天要打破這個迷思，誰說小白鞋只能很休閒？除了走跳型的帆布鞋，我們當然還有更高級感的選擇，今天就來細數幾雙好搭好走的必勝小白鞋吧！

1、CHANEL / 黑白經典低跟鞋

官方定價：€890

說到黑白搭配，CHANEL絕對是箇中翹楚。在鞋頭上的雙色拼接設計，已經成為CHANEL鞋款中的當家花旦了，這雙鞋不僅完美呈現黑白配，更在鞋跟上包裹一圈皮穿鐵鍊，好個藏在細節裡的魔鬼啊！加上低跟的設計，不只時尚更非常實穿！

2、LOUIS VUITTON / 白色尖頭低跟鞋

官方定價：€855

如果你喜歡尖頭的款式，那你一定要參考這雙。一般來說，漆皮的尖頭鞋很容易給人一種妖豔的感覺，但若是配上腳踝後跟的繫帶和低跟，就被恰到好處的優雅給中和掉了。這種復古的鞋型，是不是像極了黛安娜王妃會穿的鞋款？

3、JIMMY CHOO / 白色尖頭珍珠低跟鞋

官方定價：€650

說到黛安娜王妃，那絕對不能不提她生前御用的鞋履設計師JIMMY CHOO。總是打造最夢幻、最女人味的鞋款，帶著英國皇室光環的JIMMY CHOO，在鞋履市場的地位可是屹立不搖。這款尖頭鞋不是純白，而是更微妙的米白，腳踝上的一排珍珠，更是完美襯托腳背線條。

4、PRADA 白色穆勒鞋

官方定價：€650

不要懷疑，媽媽年輕時穿的這種一字型的高跟涼鞋，又席捲回時尚圈了。這幾年夯到不行的高跟穆勒涼鞋，同時擁有復古和極簡的特質，繼被各大超模和網紅穿著亮相，儼然成為今年必入手的鞋款。簡單的鞋身加上PRADA經典的倒三角Logo，絕對是值得投資的萬年不敗款。

5、Salvatore Ferragamo / 白色方頭跟鞋

官方定價：€695

Salvatore Ferragamo今年強勢推出F-HEEL系列的美鞋，這次大膽挑戰鞋跟的設計，以特殊結構型曲線的鞋跟，搶攻女孩們的荷包，既然設計重點放在鞋跟，就不需要其他太花俏的點綴了，F-HEEL系列的鞋款總共有三種款式，這款方頭設計的款式，既復古又摩登！

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