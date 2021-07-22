夏天遇上生理期？女孩兒一定要會的「無痕內著穿搭術」～讓你能舒適自在的駕馭各種場合，筆記本還不快拿出來！

炎熱的夏天來了！又到了穿短褲短裙的季節，穿得舒服自在是女孩們的第一首選～但要是遇到經期來，除了濕濕悶悶的感覺超級煩，一個不小心，衛生棉的形狀還會出現在褲子上，吼！夏天想換上短褲、短裙都要想東想西～為了幫姊妹們解決這個困擾，小編今天就來教大家利用2款小心機產品完成「無痕內著穿搭術」，讓妳一秒為生理期開啟 #無痕模式，整個夏天想怎麼穿都可以呦～

所以該如何幫生理期開啟 #無痕模式呢？除了要能確保零外漏，外觀也要不著痕跡呀～不想要屁屁露出衛生棉的形狀，那就靠小編推薦的１號小心機「Kotex棉條系列」。Kotex棉條系列現在分成兩種，除了網路上被棉條新手推爆的導管式衛生棉條，今年還新推出「指入式棉條」，兩種都很！厲！害！

如果妳是沒用過棉條，但想要嘗試看看的女孩兒，Kotex導管式衛生棉條絕對是首選！小編以前用過紙板材質的導管，不僅不好推也很不舒服，但Kotex的導管非～常絲滑，最前面的彈頭型設計跟導管下方的止滑握把，只要輕輕一推就能置入到「對的位置」，完全不必擔心會把手弄髒；而棉條外側更有獨特的８道瞬吸溝槽設計, 經血都被收服, 就算穿淺色衣褲也不用提心吊膽啦。（貼心度★★★★★）

如果妳是棉條老手，那最新的Kotex指入式衛生棉條妳一定要試試！雖然指入式看起來小小一條，但真的超會吸！小小的棉體表面上有細緻的波浪型溝槽設計, y/ 增加導流渠道來加速經血吸收，加上絲滑表面跟一體成形的設計，柔順好推又貼合身體，置入後真的很無感!；而且最最最厲害的是～指入式棉條尾端的那一圈藍色瞬吸圈，堪稱「經血封鎖線」～再也不用怕起立坐下時發生血崩，即使瞬間量大也不必擔心啦。（完美度★★★★★）

這兩款小心機可以讓女孩們在夏天時擺脫棉棉的存在感，在穿搭上可以更無拘無束，甚至連走路摩擦不舒適的感覺都沒有，讓妳忘了生理期的存在。（無痕感★★★★★）

另外, 炎炎夏日大家都忍不住換上貼身的上衣、短褲時，小編要來推薦２號小心機「GiRLS Peasy無痕系列內衣褲」，靠它就能讓妳從內到外、從上到下都完美無痕！小編真的很愛Peasy無痕系列內衣褲無痕內衣褲的材質，非常輕柔，剪裁也十分貼合身形，有些內衣褲會勒住胸部下圍跟屁股蛋的地方，但Peasy無痕系列就像第二層肌膚一樣，幾乎感覺不到它的存在（但胸部的形狀還是能維持得美型又集中哦～真的超厲害！），跟Kotex棉條系列將 #無痕模式 發揮的淋漓盡致，根本天生一對呀！而且更好的是， Kotex & 今年夏天PEACH JOHN為了慶祝合作，有優惠要送給大家啦（給我尖叫聲～）！！

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夏天的無痕穿搭術妳學起來了嗎？只要善用一點小心機，再加上一點點的小技巧，怎麼穿搭都能不受拘束展現自我魅力～以後生理期來探望，也不會覺得阿雜囉！女孩兒們都記清楚了，現在就趕快開啟 #無痕模式，盡情享受夏日時光吧~

衛部醫器輸字第030891號/衛部醫器輸字第033576號

北市衛器廣字第110070171號

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