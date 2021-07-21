超模氣場無法擋！2021秋冬必敗「豹紋」TOP 4包款推薦

就算現在還是超熱的夏天，永遠搶先一步的時尚圈，已經開始準備搶購2021秋冬系列新品啦！眾觀各國時裝週大秀，這一季的包款除了大家愛的小廢包持續流行，大包竟又重回秀場掀起一波熱潮，在設計上從各家精品如DIOR、LOUIS VUITTON等，發現今年「動物紋」也依舊夯到不行，正在物色秋冬新包的你，就大膽挑選動物紋準沒錯！以下四款必敗包快快筆記起來！

1、LOUIS VUITTON / WILD AT HEART限量系列- ONTHEGO MM托特包

官網定價：NT$ 123,000

LOUIS VUITTON一直都是時尚迷一定要入手的經典精品，今年早秋推出的限量WILD AT HEART系列，性感又大膽的對比配色，融合秋冬最愛的豹紋元素，各款經典包款撞出不一樣的新韻味。ONTHEGO MM托特包，正面採用亮面設計，並刻上MONOGRAM經典標誌，側面搭配亮眼的豹紋印花，超實用的置物大小，無論日常或約會都好搭，這款絕對可以列入秋冬必敗名單之一！

2.LOUIS VUITTON / WILD AT HEART限量系列-CAPUCINES MM

官網定價：NT$200,000

各大明星超模等私服最愛的穿搭包，非CAPUCINES MM經典包莫屬，沒有買一顆別說你是LOUIS VUITTON鐵粉！每顆CAPUCINES MM包都經過工匠上百道手工工序製作，配上工藝等級的金色經典LOUIS VUITTON標誌，集所有藝術為一身的包款，這一季採用絕美的奶油色TAURILLON皮革，閃耀著細細的光芒，搭配活潑的豹紋印花，今天秋天就靠這一顆展現自己的時尚品味。

3、DIOR / LADY D-LITE豹紋刺繡帆布中型提包

官網定價：NT$155,000

2021 DIOR的早秋系列，女裝總監MARIA GRAZIA CHIURI以豹紋當作這一季的靈魂，致敬迪奧先生的靈感繆斯MIZZA BRICARD，除了原始的豹紋色，更加入大膽的青檸綠及莓果紅，混搭出只屬於DIOR的狂野風格！LADY D-LITE提包的優雅氣息，讓它一直榮登女生必買的包款之一，特有的工藝刺繡設計在這一季融合了豹紋圖案，原本的優雅更上一層樓，看著全球品牌代言人JISOO背上豹紋LADY D-LITE包，女孩們跟著她帶貨絕對不會出錯！

4、DIOR / SADDLE豹紋刺繡帆布馬鞍包

官網定價：NT$130,000

身為DIOR排名前段熱門包的「SADDLE馬鞍包」，這次也搭上了早秋豹紋的列車，經典的奢華CD金屬扣飾，復古的金色調配上豹紋，帶來一股迷人的女人味，外出可手提、可肩背，就算穿著簡約的白T牛仔褲，配上豹紋SADDLE，立刻變身時尚超模！

本文出自閨蜜旅代購