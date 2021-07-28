舉手投足的小華麗，為日常穿搭「畫龍點睛」！勾人目光的精品手鍊TOP 4

高級珠寶的距離不僅僅在價格，金光閃閃的華麗感，也不是每天都能配戴的。想要擁有日常的高級感，只需在手腕間戴上質感超優的手鍊，就可以巧妙提升穿搭的精緻度～現在就一起來看看精品推出的幸運手鍊，為你的整體造型畫龍點睛。

1、LOUIS VUITTON鎖頭手鍊

官方定價：€395

鎖頭使用回收純銀製成，配上七彩的有機棉繩，讓LV的奢華，順間變得年輕且充滿街頭感。這種纖細款式的手繩，最適合和其他手鍊或是手錶一起戴做搭配，營造都市嬉皮的氣息。此系列手繩是LV的慈善款，每售出一個手繩，會將售價的1/3投注在弱勢兒童的公益捐款，讓你時髦走遍街頭的同時，又能發揮愛心做善事～

2、DIOR編織手環組

官方定價：€350

這款DIOR的編織手環，這兩年已經被時尚部落客爭相曝光到不行，儼然成為當今波希米亞風必備的飾品啊～在拉繩兩端的流蘇，更是大大宣示你的浪漫不羈。這款紅遍全球的編織手環，除了經典的J’ADIOR字樣，還有其他各種顏色和字樣可以選擇，而且一定都是兩個一組販售，非常適合喜歡戴好幾串手環的你，或是和你的好姐妹一人一個，當姐妹手鍊配戴～

3、HERMÈS HAPI 3皮革手環

官方定價：€295

除了經典的凱莉鎖頭手環之外，小編覺得更耐看的款式絕對就屬HAPI 3了。低調的H字樣扣環配上多圈的皮革設計，不論是牛仔褲的休閒裝扮，或是正式場合的裙裝，都能成為毫不違和的加分配件。這種帶點有點中性帥氣的款式，是平衡女人味穿搭的最佳選擇～

4、CELINE經典扭結手環

官方定價：€340

一向以極簡著稱的CELINE，除了打造無數的經典包款之外，還有一款不常被提起的經典飾品，被不斷模仿到忘了原創者是誰。這款扭結設計的手環，象徵著永恆和無堅不摧的韌性，這款低調的經典款，不僅可以做為情人間示愛的小禮物，對於在職場披荊斬棘的女性們來說，也會是送給自己最好的禮物。

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