時尚寵兒Lisa、孫芸芸也愛！盤點5款「經典馬鞍包」　日常簡約風穿搭必備

近年掀起風潮的馬鞍包，圓弧的半月外觀兼具實用的特性，儼然成為日常簡約風穿搭必備包款，每一季各精品品牌都持續推出新款，各種尺寸的馬鞍包都讓人愛不釋手，多位時尚圈的寵兒BLACKPINK成員Lisa、Jisoo、少女時代允兒、木村光希、孫芸芸、曾之喬等名人，在她們私服穿搭都可以看到馬鞍包的存在，以下推薦五款令人著迷的馬鞍包，喜歡簡約風個的你千萬別錯過。

1、Chloé / TESS馬鞍包

官網定價：US$1,941

在2018年秋冬大秀首度露面就襲捲時商圈TESS馬鞍包，可愛的圓潤外型，再加上以寬皮帶繞著包身一圈，包包上垂墜的「O」形金屬配件是Chloé TESS馬鞍包的重點特色之一，可愛優雅的風格，在日常穿搭都發揮很好的點睛效果，像是孫芸芸到海邊渡假，簡單的波希米亞風上衣搭上TESS包，時尚品味就更提升一層，近期同系列的TESS DAY BAG甚至延伸呈梯形的外觀，簡約好搭程度也是必買款之一喔。

2、CELINE / TRIOMPHE FOLCO馬鞍包

官網定價：NT$52,000

CELINE推出的 FOLCO包也是熱門馬鞍包之一，CELINE經典TRIOMPHE CANVAS系列裡，一直都以經典不敗的復古滿版CELINE凱旋門老花著稱，頂級植鞣皮革散發出獨特的復古風味，人間芭比之稱的BLACKPINK Lisa也是這款FOLCO包的愛好者，CELINE的FOLCO容量能滿足東西多的女孩，無論是實用性和時尚美感都超值得購入。

3、DIOR / BOBBY馬鞍包（中）

官網定價：NT$115,000

以迪奧先生愛犬BOBBY為靈感發想的經典馬鞍包，同樣在2020秋冬登場後，就成為大家的愛包之一，材質採用頂級BOX小牛皮打造，正面的金屬品牌CD扣飾大方經典，還裝飾著軍事風格扣環，三種尺寸可自由選擇外，背帶也有寬帶設計的款式，簡單又時尚的風格深得多位名人的愛戴，少女時代允兒、BLACKPINK Jisoo等私服都用它做穿搭。

4、COACH / BEAT SADDLE

官網定價：NT$25,800

最近在IG瘋狂洗版的COACH BEAT SADDLE流暢的線條加上實用的設計，舉手投足間都散發不同的時尚魅力，皮革選用棒球手套鞣製皮革，柔軟滑順的觸感，讓包包更有獨特的感受，包款正中間鑲有金屬的品牌C字Logo扣環，復古和奢華感一次滿足，此外還配有兩條不同風格的可拆式肩帶，可以依照自己品味和穿搭隨時更換背帶，品牌代言人木村光希私下愛背黑色款，簡單的牛仔褲和米奇外套，就能穿出不同於別人的品味。

5、BURBERRY / THE OLYMPIA BAG中型

官網定價：NT$79,000

BURBERRY最新IT包款非OLYMPIA包莫屬，名字取自於包款首秀的OLYMPIA展覽中心，簡單流線的半圓硬挺外型，高級的質感皮革配上俐落的外型，鍍金金屬的扣飾，同時也採用磁扣的設計，簡單展現出BURBERRY的高貴風格，可調式的肩帶讓肩背和斜背，都能輕鬆轉換造型，曾之喬、少女時代Tiffany選用簡約米白色和黑色包款，大勢韓團ITZY則選擇鮮豔的顏色，展現出年輕女孩不同的穿搭風格。

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