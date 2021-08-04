《慾望城市》續集強勢回歸！今夏最夯的IT BAG，就是被凱莉揹火的腋下包

粉絲引領期盼的《慾望城市》凱莉回來了！是的，先前女主角凱莉被直擊揹上FENDI紫色亮片BAGUETTE法棍包現身紐約街頭開拍續集，看來這款經典不敗的IT BAG將繼續橫掃時尚圈，繼續引領時尚風潮。話不多說，快來看看除了凱莉最愛的FENDI BAGUETTE （法棍包），今年還有哪些腋下包將成為下一個時尚圈新寵兒？

1、FENDI / BAGUETTE 1997

官網定價：NT$91,000

在《慾望城市》中以女主角凱莉以經典台詞「It’s not a bag, it’s a Baguette.（這才不是包包，這是法棍包！）」而聲名大噪，這款FENDI神級包款大家肯定不陌生，今年夏天FENDI重新詮釋Silvia Venturini Fendi設計的包款，推出全新8色FENDI BAGUETTE 1997，經典復刻的款式配上春夏明亮的顏色，現在就揹上BAGUETTE 1997上街，感受仿若置身紐約街頭的氛圍吧！

2、MICHAEL KORS / BRADSHAW

官網定價：NT$20,200

今年MICHAEL KORS也以CARRIE BRADSHAW為靈感，誕生了這款BRADSHAW腋下包。以十字編織皮革打造更多細節與變化，搭配軍藍、櫻桃紅、焦糖棕、青蘋綠、橙花橘等5款經典配色，適合喜歡美式潮流風格的你。

3、SAINT LAURENT/ LE 5 À 7 HOBO BAG IN SMOOTH LEATHER

官網定價：NT$54,300

品牌大使BLACKPINK Rosé新亮相的LE 5 À 7光滑皮革流浪包適合灑脫不受拘束的妳，率性將包夾在腋下，轉身說走就走！設計簡潔大方，黑色小牛皮PLUS金屬感經典Logo扣環，搭配恰好的肩背高度及適合腋夾的尺寸，不僅增添小女人的野性美，也讓妳與LE 5 À 7一樣耐人尋味。

4、JACQUEMUS / LE GRAND CHIQUITO

官網定價：US$740

JACQUEMUS LE GRAND CHIQUITO。承襲法式浪漫及多元的印象，LE GRAND CHIQUITO燙金高質感的字母Logo、新穎梯形及單邊提把的設計，表現出你絕對的獨特品味，如果你喜歡法式浪漫精神，那它絕對能滿足你的時尚靈魂。

本文出自閨蜜旅代購