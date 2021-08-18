老爹涼鞋持續燒遍時尚圈，詢問度破表的TOP 4必買款，幫你筆記好了！

近年運動休閒風在各大精品和時尚圈，依舊話題高居不下，運動休閒也是時尚名媛私服的最愛穿搭，老爹鞋前幾年回歸後，不論哪一季新品設計中都會看到它的蹤影，春夏涼鞋也不少品牌釋出老爹涼鞋，厚底不僅舒適好走，穿上又能立刻增高、修飾整體比例，2021年夏天時尚精品圈，更是變化出其他優雅、彩度高的款式，大勢話題老爹涼鞋，絕對要擁有一雙！

1. BALENCIAGA / TRACK CLEAR SOLE SANDAL

官網定價：NT$26,500

說到老爹鞋可不能忘記始祖BALENCIAGA，去年推出的TRACK系列涼鞋款，延續原系列流線粗曠的外觀，背面和外底正面都有經典的Logo，鞋子的材質採用網料和尼龍製成這雙100%無皮革運動鞋，特殊的動態鞋底設計，走路時會推動足部往前，實穿程度和外觀兼具，顏色上還推出了薰衣草紫的夢幻顏色！

2. PRADA / 運動風編織尼龍飾帶涼鞋

官網定價：NT$30,000

喜歡登山風格的涼鞋，PRADA這雙你絕對要收藏！從登山鞋中取得靈感，沿用超燒的鋸齒厚底皮鞋設計，並且選用尼龍織帶及魔鬼氈的設計，色系採用實搭的黑色系，上面的撞色Logo標，為這雙鞋點綴出低調奢華感，厚底設計穿上後拉長整體的比例，非常適合喜歡運動穿搭的女孩。

3.DIOR / DIOR ACT涼鞋

官網定價：NT$38,000

今年夏天推的DIOR ACT系列的鞋款，以超輕量的皮革製作，鞋底還採用符合人體工學的設計，在實穿和舒適程度上也是不馬虎，腳踝的鞋帶上帶有金色的DIOR金屬Logo，鞋底更是藏了迪奧先生的幸運星星，外觀看似簡約但細節上處處充滿驚喜，色系上除了百搭的黑白色，彩度高的桃紅色、藍綠色，甚至是豹紋花色的設計，完全讓人選擇困難。

4. GUCCI / OUVERTURE系列涼鞋

官網定價：NT$19,800

GUCCI今年夏天推出了極簡風格的老爹涼鞋，防水好清理的橡膠材質，穿到任何場合都能駕馭，色彩上還設計了糖果色系的粉紅色，整雙鞋都採同一色系，鉚釘打造的雙G標誌，配上同色系的品牌字母，浪漫和率性的元素結合，無論怎麼穿搭，都能穿出高雅的時尚感。

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