金曲紅毯／靚白女神朱海君紅毯最美！火辣孫盛希美胸長腿齊發

第 32 屆金曲獎頒獎典禮今（21日）登場，雖然因為疫情關係，讓許多歌王、歌后無法順利出席，不過仍有不少備受期待的歌手共襄盛舉！今年紅毯造型多了許多過去少見的小清新風格，別出心裁的創意也不少。一身靚白的朱海君氣質、優雅都展現新高度，奪下紅毯第一美！「行走費洛蒙」瘦子 E.SO 與林柏宏時髦帥酷，紅毯最帥。壓軸的凍齡女神蘇慧倫小露香肩，以絕佳女人味震住全場！

典禮主持人 Lulu 黃路梓茵搞怪開場！以色彩鮮豔的浮誇洋裝登上紅毯，從領口開始綻放寶藍、鵝黃、翠綠、艷紫色的花瓣般，層疊出風格獨特的造型，搭配 Tiffany & Co. 4.51 克拉哥倫比亞祖母綠與鑽石戒指、15.39 克拉丹泉石與鑽石戒指及垂墜式黃鑽與鑽石耳環，以繽紛斑斕的彩色寶石呼應全身。她笑稱今日是示範最佳防疫造型「誰都別想靠近我」！

瑪麗穿著一套粉色條紋寬褲套裝露出結實小蠻腰，可惜襯衫式上衣的誇張荷葉領飾和過長的褲管，讓嬌小的她略顯不夠俐落，佩戴 PIAGET Sunlight 系列 18K 玫瑰金粉紅藍寶石及鑽石墜鍊、Limelight Cocktail Party 系列高級珠寶鑽石戒指及 Sunlight Escape 系列頂級珠寶鑽石耳環，成為一顆俏麗甜美的紅白相間牛奶糖。

陳昊森以海軍藍針織羊毛衣搭配同品牌 DIOR 2021 冬季棕色羊毛套裝，擁有胸口翻蓋口袋、肩帶扣等結構細節，飾有包布鈕扣的開放式褲腳，襯出黑色小牛皮德比鞋，散發陽剛不羈的個性。佩戴 PIAGET Gouverneur 系列月相顯示飛行陀飛輪頂級珠寶鑽石腕錶，及 Possession 系列 18K 白金鑽石珠寶，展現成熟的一面。

首次入圍最佳作曲人的 HUSH 頂著金髮步上紅毯，他以 WEISHENG PARIS 訂製的黃紗曳地禮服圍圈著 LACOSTE 白色西裝，並內搭鏤空水鑽背心，腳踩 Christian Louboutin William 金色高跟短靴亮相，讓人忍不住有黃鸚鵡的既視感，獲得今日「紅毯第一轉」。

「春麵樂隊」以相當具有整體感的搭配步上紅毯，瞄準搶眼的黑、白、紅色調為基準，在服裝上大玩解構不對稱設計，女生身上別緻的挖空剪裁展現性感，與男生充滿新鮮感的西裝組合，四人碰撞出令人眼睛一亮的火花！

朱海君一步上紅毯便令人精神一振！氣色極好的她選穿 LINWEI 一襲白色高訂禮服，羊腿袖立裁設計搭配胸前深 V 設計，既優雅又性感。最令人讚賞的是，不刻意擠溝的美麗胸線，佩戴 PIAGET Rose 系列鑽石項鍊、戒指，及 Sunlight 系列 18K 白金鑽石耳環，氣質滿分，紅毯最美！

纖瘦的林柏宏穿上流瀉著晶燦線條的天鵝絨西裝，領口低調打上繩索蝴蝶結、佩戴紳士帽，搭配 Cartier 卡地亞 Tank Louis Cartier 大型款腕錶，黃 K 金 Juste un Clou手環、Juste un Clou 戒指及玫瑰K金Clash de Cartier戒指，舉手投足間散發雅緻光芒，時髦有型。

火辣孫盛希穿著 DAVID KOMA 羽毛禮服搭配 Christian Louboutin Rosalie Spikes 黑色鉚釘裝飾高跟涼鞋登場，大方以透視薄紗放送美胸及美腿，性感逼人。頸肩佩戴價值近 1 千 6 百萬的 BVLGARI Serpenti 系列，頂級白 K 金鑽石打造的妖嬈蛇形珠寶，奪目耀眼。

「行走費洛蒙」瘦子 E.SO 梳著俐落油頭一臉帥酷，擅長佩戴飾品的他，耳環、項鍊、戒指無一錯放，但他懷著自信氣場並以 V 領上衣搭配啞黑色套裝，露出胸口性感的鑽石刺青，比全身首飾都更耀眼。

凍齡女神蘇慧倫穿上 Maticevski 灰藕色斜肩不對稱禮服，解構式剪裁從肩線一路斜轉而下，流轉至腰部後再開展成斜襬澎裙，可能因疊加立裁的設計，使腰身曲線未能更加俐落，但她以絕佳狀態小露香肩壓軸登場，散發滿滿女人味震住全場。