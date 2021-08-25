自帶光環的質感色系！5款清涼夏日的「酪梨綠」包包，讓你由裡美到外

酪梨是女性心目中的保養聖品，從酪梨果肉到各種酪梨製成的保養品，無一不讓愛美的女性為之瘋狂，而現在變美多增添了一項新選擇，酪梨綠包。這款清新又夏日感十足的色調，讓人看了非常療癒，不同於草地綠，酪梨綠再多加一層粉嫩感，但又比少女的夢幻薄荷綠多一點沉穩，是一款不挑年齡的超美色系，氣質又顯白色的色調加上各大品牌獨特設計，擁有這些包讓你維持一整天的好心情。

1、CELINE / MICRO LUGGAGE HANDBAG

官網定價：NT$95,000

身為CELINE知名度最高的經典包款，CELINE LUGGAGE以包身設計酷似囧字而聞名，被粉絲暱稱為囧臉包，硬挺的包身擁有時髦都會感，而左右延伸的柔軟區塊則多了份休閒感，配上清新的酪梨綠色，讓這款包無論是正式或休閒，都能有最好的搭配。

2、PRADA / CLEO拋光皮革掛肩袋

官網定價：NT$72,000

腋下包這個爆款想必是不需要再多做介紹了吧！PRADA CLEO同樣以半月型設計，但有著更大的容量，獨特拋光皮革加上PANTONE人氣色，集復古與未來感於一身，是締造全新搭配及鮮明對比的絕佳素材。除了包型更大，肩帶也可以換成斜長背帶，各種場合都能輕鬆駕馭。

3、LOEWE / GOYA頂級小牛皮手袋

官網定價：NT$126,000

LOEWE堪稱最強配件製造機，全新GOYA系列以頂級小牛皮製作，搭配柔軟羊皮襯裡，整體設計清簡俐落搭配精緻的ANAGRAM標誌磁石，方正的造型配上高質感的酪梨綠，絕對是你夏日最時尚且實用的高顏值配件。

4、DIOR / LADY DIOR MY ABCDIOR

官網定價：NT$145,000

俗稱黛妃包的LADY DIOR推出明亮、活潑的新色，為優雅經典的人氣包款注入柔和美感，飾有CANNAGE藤格紋圖案縫線，綴飾同色系「D.I.O.R.」吊飾，為這款精品的造型增添亮麗特色，還能於肩帶上綴以最多6枚徽章，英文字母、星星、幸運草等，打造獨一無二的個人特色包款。

5、COACH / TURNLOCK 20

官網定價：NT$21,800

此款COACH翻蓋包集優雅、復古於一身，梯形的包型加上短提把的設計，並附上可拆可背的肩背帶，輕巧的造型、配上如奶油般柔軟的皮革，加上明亮柔和的酪梨綠色，如果你是氣質清新的小女人，它就會是你的命定包款。

本文出自閨蜜旅代購