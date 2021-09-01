不只GENTLE MONSTER，韓星私服「最愛墨鏡」還有這3款！一秒戴上巨星氣場

不管是在韓劇還是韓星的私服裡，墨鏡一直都是不可或缺的時尚配件，不僅可以顯小臉，就算是素顏只要戴上墨鏡，氣場立刻升起來，大家最熟悉的GENTLE MONSTER，自從《來自星星的你》千頌伊戴上後，旋風席捲時尚圈，直到現在各大韓劇的女主角甚至是歐美明星，都還是人手一支，但韓國超受歡迎的品牌可不只它，今天直接幫大家盤點四款大勢墨鏡！

1.、GENTLE MONSTER / TALIN 033

官網定價：USD$270

討論一直居高不下的GENTLE MONSTER，路線一直都走大膽獨特的路線，鏡框的V字Logo也是超具代表性，韓國品牌的設計讓墨鏡更貼合亞洲人的臉形，2019年也在微風南山開了全台首間旗艦店，這一季GENTLE MONSTER趨勢之一的貓眼眶墨鏡，在多部韓劇的出現都讓人感到驚艷，喜歡獨特又鮮豔的款式，TALIN的棕色玳瑁款絕對能抓住眾人的眼光，稜角明顯的方框更能顯現出幹練的氣場，有個性的女孩這款絕對是熱門首選。

2、CARIN / KIRSTENK C1

官網定價：NT$6,480

CARIN創始人因為到歐洲旅遊，進而得到了品牌的靈感，CARIN也有純潔無瑕的意思，找來國民初戀秀智擔任代言人更是再適合不過，設計上一樣考量的亞洲人的臉形，墨鏡非常貼合不易掉落，幾乎每款設計都非常修飾有小臉的效果，KIRSTENK C1屬於大鏡面基本款設計，色彩選擇也非常多元，不會出錯的黑色好搭又時尚，秀智同款溫柔的奶茶色，展現出時尚優雅的氣息，從《黑道律師文森佐》、《大發不動產》播出後，這款更成為大勢墨鏡的選項之一。

3、PROJEKT PRODUKT / SC7-C10PG

官網定價：USD$255

在《雖然是神經病但沒關係》中徐睿知同款的PROJEKT PRODUKT墨鏡，也是韓國潮流界的愛牌之一，孔曉振、李棟旭、李聖經等也是品牌愛用者，品牌理念將墨鏡視為藝術品，設計風格前衛且具現代感，喜歡特別、愛翻玩時尚的人，這個品牌一定能滿足你，這支改良版貓眼的酒紅色鏡片，搭上玫瑰金的金屬鏡框，色系非常適合偏黃的亞洲人皮膚，修飾臉型的效果也極佳。

4、stêphane+ christian / LOVE SICK SV

官網定價：USD$195

私服中常見用墨鏡搭配的時尚ICON孔曉振，曾當過stêphane+ christian的品牌代言人，也因此掀起這個品牌的風潮，由兩位在法國待過的韓裔設計師主理，設計大多走的是法式風格，又帶著許多復古的元素，這支復古方框設計的墨鏡，鏡面還外加了雙框設計，銀色細金屬鏡框加上漸層的藍色鏡片，設計感十足也成為該品牌人氣商品，喜愛復古又獨鍾特殊造型的你，這款直接購入就對了。

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