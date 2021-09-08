時尚整個秋冬！盤點5款大勢帥氣「金屬包」　鍊帶、扣環愈有存在感愈夯

這個秋天和往年不同，疫情改變了我們的生活型態及習慣，減少了旅遊、聚會行程，早秋的衣服似乎可以暫緩購入，既然如此，那就先來幫包包換季吧！ 今年秋冬帶有金屬元素的中性帥氣風成為最新趨勢，各大品牌開始換上金屬手把、扣環、金屬鍊等元素，高級的金屬設計不減品牌的奢華感，帶上一咖低調奢華的包包，無論上班或外出都讓你時尚有型，以下精選5款秋天換季最佳選擇，快來看看誰將成為你包包收納櫃的新夥伴。

1、JW ANDERSON / MALLS CHAIN HOBO

官網定價：£790

超大號的金色鎖鍊儼然已成為JW ANDERSON品牌新識別，份量感十足的金屬，搭配上簡約典雅的托特包款，加上極具設計感的的扭結握把，讓素雅的包款有更多層次的呈現，柔軟的皮革與金屬鎖鍊的相襯，完美平衡了剛硬與優雅，可以肩背或手提，剛剛好的大小能夠放入所有日常所需物品，中性的設計適合任何風格及任何場合，是最百搭的首選包款。

2、JW ANDERSON / CHAIN MIDI ANCHOR BAG

官網定價：£710

如果上一款簡約個性的中性包款去保守的公司還是太過高調，這款經典船錨Logo包延伸出的MIDI CHAIN ANCHOR Logo款式你可不能錯過，歷久彌新的小方包配上金屬鎖鍊，不僅百搭更顯高貴，可調整長短的3節鎖鍊肩背帶賦予了小女人包款更多「硬蕊」性格，如果你已經背膩人手一個的小方包，這款加入金屬鎖鍊設計的金屬船錨包，將成為你辦公室穿搭的絕佳配件。

3、TOD’S / 金屬KATE飾釦斜肩包

官網定價：£1,200

TOD’S創意總監WALTER CHIAPPOINI推出多款以KATE飾釦作為設計重點的款式，除了潮模們人腳一雙的話題鞋款外，還有這款KATE同名系列包款，大面積的飾釦點綴出簡約卻豐富的視覺效果，不僅吸睛度滿分，更能展現時髦的摩登風格，除了永不出錯的高質感黑色之外，還有秋天專屬的木質調咖啡色，無論哪個色系都能讓你背出自信沉穩的成熟感。

4、Chloè / KISS BAG

官網定價：US$1,553

國內外名媛、時尚名模都在背的 Chloè KISS BAG有著「小親親」包款的暱稱，包如其名，宛如豐滿嘴唇的金屬提把配上小巧圓潤的包款，並推出超過11種顏色，無論是經典黑、氣質灰、焦糖棕，還是少女般的純真白、粉藍色等應有盡有，是上班、出遊都適宜的熱銷包款，每只包款皆附有可拆卸的同色皮革長肩帶，可根據場合及造型使用。

5、LOUIS VUITTON / TWIST PM

官網定價：NT$139,000

如果你想為沉寂的秋季添加一些明亮的色彩，不妨試試這款TWIST PM手袋，以高貴的粉色水波紋EPI皮革打造，配以標誌性的LV金屬轉釦設計及金屬鏈帶，呈現岀氣質優雅的風格，底部巧妙的「波浪型」設計，讓你可以擴充容量，收納更多日常小物。袋身的鏈帶可拆卸作為手提攜帶，並附有可拆式肩帶供肩背或斜背，讓這款包在搭配和使用上都有更多選擇。

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