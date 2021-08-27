老了更要很時尚！60歲英國嬤迷上和服　夢幻金髮配鮮豔穿搭超Chill

▲來自英國的Sheila Cliffe非常熱愛日本文化，如今已在日本定居35年了。（圖／截取自Sheila Cliffe IG@ kimonosheila）

和服可說是最能代表日本文化的傳統服飾之一，由於它有著美麗的剪裁，使得人們穿在身上時，得以散發出落落大方的氣質。

來自英國的Sheila Cliffe ，自倫敦大學畢業後就來到了日本，對日本文化十分熱愛的她，取得在天普大學日本校區教授認證後，在日本生活了35年，對於當地的理解程度幾乎與在地人無任何區別。

今年60歲的Sheila Cliffe，即便已經一頭白髮，也依然擋不住她對於打扮的熱愛，她時常會穿著不同印花風格的和服，再加上色彩鮮艷的腰封，配上一頭亮眼的金髮，十分的有辨識度。她也會將不同款式和服穿搭拍照上傳至IG，每則貼文皆吸引超過上千網友點讚。

Sheila Cliffe憶起當初迷上和服的契機，是在1983年第一次來到日本時，看見二手市場中的和服，便被深深吸引住，她也表示：「現在大家都穿沒有圖案的衣服，海軍藍、棕色、黑色等素色，反而會穿花卉圖案的人已經不多了，當我知道和服的存在後就不一樣了，將衣服組合搭配起來相當有趣。」

看到她穿上和服後的自信模樣，更是讓許多粉絲都忍不住大讚：「老了一樣要美美的」、「這也是儀式感的表現」、「精緻女孩無誤」、「人老心不老！」、「她穿和服實在太美，看來比我更有活力」、「老了也想跟她一樣呢～」

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