日媒大讚賞！「台灣感謝日本」上衣爆紅　設計師申子芹驚喜彩蛋藏東京時裝週

▲台灣設計品牌Seivson近期於日本東京時裝週上大秀「感謝日本我們來自台灣」等字樣在時尚上衣上，獲得台灣和日本粉絲的讚揚。（圖／擷取自 FashionSnap 和Seivson/Instagram）

根據《The China Post》 報導，台灣設計品牌Seivson近期於日本東京時裝週上大秀「感謝日本我們來自台灣」等字樣在時尚上衣上，獲得台灣和日本粉絲的讚揚。

Seivson於為期六天（自8月30日至9月4日）的時裝週上感謝日本於過去一年中捐贈台灣超過330萬劑疫苗。

此上衣為Seivson 2022年春季系列的服裝之一，即使設計師申子芹無法親自到場，卻透過自己的品牌將對日本的感謝於伸展台上滿滿的表現出來。

根據Seivson官方IG貼文所述，此件T恤僅為了向日本表達謝意，同時讓世界看見台灣，目前尚無販售此上衣。

名為「MISTERMISS」的系列呈現出Seivson品牌的未來感設計風格，也讓此品牌於時裝週上讓觀眾目不轉睛。

此設計也受到日本媒體大大的讚賞，而台灣網友也表示這感人之舉成功了打動眾人的心。

Seivson為南韓藝人宋米秦和設計師申子芹共同創辦，名字由來為結合法文的「我們」（代表她們兩人）一字和「生活」，打造出紅遍國際的時尚品牌。

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